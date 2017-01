013 Service Group: Pulizie e altri servizi

L’impresa Service Group è un’impresa di pulizie con sede a Torino. È l’azienda ideale a cui affidare dei lavori di pulizie, sia di ambienti lavorativi che di appartamenti e case, o per opere di manutenzione di vari ambienti. Per conoscere nel dettaglio tutti i servizi e i contatti di questa impresa, visita il sito http://impresa-pulizietorino.it/. Sarà possibile richiedere un preventivo dei lavori da svolgere grazie ad un impiegato che verrà a visitare il luogo e ne valuterà il possibile costo delle mansioni.

Pulizie

Gli addetti alle pulizie di questa ditta sono esperti sia per la pulizia ordinaria degli ambienti che nella pulizia straordinaria. Ad esempio se si ha bisogno di un servizio di pulizia settimanale delle aree di lavoro o delle scale condominiali potete contare su quest’azienda. Inoltre è possibile anche richiedere un servizio di pulizia più approfondita dopo aver effettuato dei lavori di manutenzione quali la tinteggiatura delle pareti o la ristrutturazione di un immobile. L’uso di macchinari all’avanguardia e professionali garantiranno un’ottimo servizio di pulizia. Le pulizie ordinarie saranno svolte spolverando tutte le aree, pulendo i sanitari, passando l’aspirapolvere e lavando i pavimenti, riordinando le stanze e buttando via la spazzatura.

Per quando riguarda le pulizie straordinarie, saranno eliminate tutte le macchie e le macerie dovute ai lavori di manutenzione e successivamente saranno effettuate le procedure di pulizia ordinaria.

Giardinaggio

Tra i dipendenti della Service Group vi è anche un esperto di giardinaggio, il quale può prendersi cura delle vostre piante tramite potatura e pulizia del terreno dal fogliame. Se necessario, il giardiniere, può anche progettare degli impianti per l’irrigazione automatizzata delle piante. In caso di giardini condominiali, renderà gli alberi e le piante ordinati in modo da essere esteticamente perfetti. Se necessario, possono essere effettuate operazioni di abbattimento di alberi pericolosi per le abitazioni o per i cavi elettrici. Grazie all’utilizzo di carrelli elevatori, si potrà effettuare un’operazione di pulizia anche per alberi molto alti. Ogni prodotto utilizzato per rimettere a nuovo le aree verdi sarà a carico dell’azienda e tutti gli strumenti saranno altamente professionali.