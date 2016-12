Acquistare online accessori monouso per uso estetico e medico

Gli accessori medicali definiti monouso sono stati creati per essere utilizzati una sola volta e non è assolutamente auspicabile il loro riutilizzo in quanto è vietato sia da un punto di vista medico, sia da un punto di vista legale e sopratutto etico.

Riutilizzare un dispositivo monouso significa provocare un’infezione e compromettere le prestazioni funzionali del dispositivo, e chi decide di agire in tale senso deve assumersi le responsabilità di tale scelta. Tali dispositivi monouso contribuiscono in maniera sempre più evidente a garantire ai pazienti un’elevata qualità delle cure soprattutto considerando le continue innovazioni tecnologiche che vengono realizzate.

Quando un’azienda decide di progettare un prodotto medico monouso cerca di realizzare un dispositivo che abbia un rapporto costi-benefici idoneo a riuscire a garantire la sicurezza del paziente e mantenere la convenienza per il produttore. L’indicazione monouso attualmente possiede a livello internazionale ed europeo anche uno specifico simbolo che viene inserito nell’etichettatura dei prodotti ed è una parte integrante del dispositivo medico. Tale simbolo viene specificato nella norma UNI EN 980:2004.

Il numero di articoli monouso realizzati sono veramente tantissimi e altrettanti numerosi sono gli ambiti in cui vengono utilizzati. Strutture sanitarie pubbliche, centri medici privati, strutture di riabilitazione, centri diagnostici, centri estetici sono solo alcune delle strutture che necessitano di accessori medici monouso.

Il vantaggio nell’acquistare online prodotti ed accessori monouso

La mole di strumenti monouso che vengono acquistati periodicamente da tali centri è corposa proprio perchè una volta utilizzato un dispositivo monouso va gettato. Tale prassi comporta che ad ogni cliente debba essere garantito un kit monouso per il suo trattamento e di conseguenza il rifornimento di tali accessori è continuo. Ovviamente l’acquisto online è la scelta più consigliata sia da un punto di vista economico che da un punto di vista logistico.

Acquistare accessori medicali monouso su internet consente di ottimizzare tempi e in particolar modo gli investimenti in quanto risulta essere molto più comodo effettuare una comparazione dei prezzi, delle caratteristiche e delle prestazioni di ogni singolo accessorio.

