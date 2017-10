I casali in vendita in Umbria. Armonia, bellezza e funzionalità di un ritorno alla natura al giorno d’oggi

Gli antichi avevano un modo diverso di vedere la natura, rispetto a noi.

Per loro, non si era due cose distinte. Nell’antichità, l’uomo e la natura erano un quadro che rientrava nella stessa cornice, erano inscindibili, un insieme armonioso e dagli equilibri forti, sani e derivanti da reciproci scambi e reciproco rispetto..E’ nella natura, infatti, che le persone, spesso, ritrovano se stesse e possono essere dinamiche, creative, attive.

Umbria Domus vi offre la possibilità di immergervi completamente nella natura più via e più affascinante, presentandovi un’ampia scelta di bellissimi casali, immersi nel verde dell’Umbria..

Vi offre l’opportunità di scegliere tra gli stili di moderne villette porticate e incastonate in curate ed ampie aree di verde oppure tra antichi casolari, dal fascino storico e dalla magia di altri tempi. Tra intonaci particolari e in armonia con l’ambiente circostante o la pietra a vista, con la sua aria rustica e solidissima.

In questi casali, si aprono finestre su laghi, su boschi, su vaste alture o si attraversano anditi sormontati da volte e archi in mattoni a vista, come un tempo.

Non mancano le piscine, i panorami mozzafiato, bastano le foto, per dare un’idea di come in questi luoghi e in tanta bellezza, ci si perda e ci si trovi, come in una delicata magia.

Impossibile, in tale vasta scelta, non trovare ciò che si cerca e si è sempre desiderato. Impossibile non ricordarsi che tante gemme siano incastonate in un diamante ancora più prezioso, nel suo insieme, che è l’Umbria.

E, l’Umbria, è un luogo dove la bellezza non è mai sola. Il suo piano d’offerta è vastissimo, ricco come una cornucopia divina, dal cibo, ai parchi naturali, al panorama storico-archeologico.

Una Regione che si distingue sempre, per la qualità dei suoi prodotti, mai banale, mai scontata, sempre con una qualità altissima.

Acquistare casali in vendita in Umbria, significa avvicinarsi alle sue abitudini di coltivazione, di prodotto e di offerta. Uno stile di vita, vicino alla natura e alle famiglie che, da sempre garantisce ciò che promette, senza che il suo territorio, possa deludere.

Un casale in Umbria, significa sentirsi protetti in mezzo alla natura.

In mezzo ad un bosco, in mezzo ad una campagna, in mezzo a panorami dagli orizzonti infiniti. Basta solo avere la possibilità di scegliere, ciò che più rispecchia ciò che cerchiamo.

Il sito Umbria Domus , www.umbriadomus.it, vi dà l’opportunità di visitare il suo sito e la presentazione dei casali, presenti nel suo portfolio, che offre una panoramica visiva e descrittiva dei casolari in vendita.