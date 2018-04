Come trovare Migliori Stocchisti Abbigliamento Online

Le rimanenze di magazzino

Tutti i negozianti, dai più piccoli ai più grandi, si trovano, almeno una volta nella vita, davanti ad una situazione molto stressante nell’ambito della loro attività lavorativa: hanno un magazzino così pieno di rimanenze da non avere spazio per acquistare e collocare le nuove collezioni. Il problema dei depositi è sentito in particolar modo dagli store dalle dimensioni ridotte che, non avendo molti scaffali da riempire si appoggiano inevitabilmente sui depositi ma, ultimamente, sta interessando anche gli imprenditori del settore dell’abbigliamento più strutturati.

La merce che risulta maggiormente invenduta è senza dubbio quella estremamente costosa o troppo estrosa per potere essere indossata nella quotidianità o, anche, indumenti di taglia piccola o, al contrario, extra large. Tali rimanenze, oltre a costituire un reale problema di spazi, rappresenta anche una perdita per l’impresa che, dopo avere pagato denaro contante per acquistare una intera collezione, si ritrova molti capi non venduti. Lo smaltimento di questi capi di abbigliamento è complessa in quanto le aziende distributrici rifiutano cambi e gettarli via sarebbe un peccato oltre che una ulteriore perdita. L’unico modo per potere svuotare il magazzino e rivendere la merce in deposito è quello di riuscire a contattare degli stocchisti che, acquistando tali prodotti rimasti sugli scaffali, li mettono nuovamente in circolo rivendendoli in altri mercati, prettamente stranieri. Individuare stocchisti seri e professionali non è cosa agevole anche perchè molti svolgono questa attività senza troppa pubblicità.

E’ importante dunque affidarsi a professionisti del campo che sappiano svolgere un’intermediazione tra domanda ed offerta. RitiroStock24 è l’azienda che si occupa specificamente da molti anni di mettere in contatto i negozianti di abbigliamento che hanno necessità di svuotare i propri depositi con gli stocchisti che desiderano acquistare la merce. Viene posta in essere una transazione tra le parti che nasce con una valutazione dei prodotti, eseguita in base alle dichiarazioni e descrizioni del richiedente. RitiroStock24 svolge tale lavoro con la massima professionalità, con un compenso pari al 10% dell’importo stabilito come prezzo della transazione finale tra le parti.

RitiroStock24

RitiroStock24, mediante il suo sito internet, consente a tutti di accedere e di richiedere, a titolo gratuito, la valutazione dei propri stock di magazzino. Occorre semplicemente compilare un form con tutti i dati, come ad esempio il numero dei pezzi di abbigliamento, i marchi, i modelli, le taglie e ogni altra informazione utile ai fini della decisione di un eventuale compratore.

RitiroStock24, prendendo visione di quanto dichiarato stabilisce un importo che, se accettato, viene segnalato a stocchisti della zona. A seguito di accettazione la merce viene imballata accuratamente dal negoziante e spedita, per tramite di corriere, presso la sede centrale in provincia di Milano. In tale magazzino avviene la fase di controllo della veridicità delle dichiarazioni espresse mediante il modulo online, anche come forma di garanzia nei confronti degli stocchisti acquirenti. Con un controllo dall’esito positivo, la merce viene impacchettata nuovamente e spedita presso l’indirizzo indicato dal compratore che provvede al pagamento del negoziante e, contestualmente al compenso per l’intermediazione.

Abbonamento

RitiroStock24 svuota i magazzini dei negozi di abbigliamento di tutta Italia e mette in correlazione con stocchisti di ogni regione, anche per facilitare lo spostamento dei pacchi, soprattutto se numerosi. Secondo gli esperti del settore, questa attività consente di rendere più agevole lo svolgimento delle attività di compravendita in quanto, se i depositi sono liberi è possibile acquistare nuova merce e, con i pezzi invenduti si possono recuperare i soldi investiti originariamente. Si tratta, in sostanza, di un giro economico che consente agli imprenditori di ammortizzare le spese per le nuove collezioni.

In quest’ottica, RitiroStock24 predispone questo servizio in abbonamento annuale, rinnovabile, ad un prezzo molto conveniente, solo 59 euro al mese e, per i nuovi abbonati i primi due mesi sono totalmente gratuiti. Grazie a questi due mesi di prova il negoziante può verificare con mano le modalità di smaltimento dei magazzini, la fase di valutazione, i contatti con gli stocchisti e la convenienza di vendere le proprie rimanenze a prezzi assolutamente aderenti a quelli di mercato. Le iscrizioni sono aperte sia attraverso il sito internet che telefonicamente.

