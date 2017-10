Corso costellazioni familiari di Giuseppe Clemente

Cosa sono le costellazioni

Le costellazioni familiari sono dei metodi sono uno strumento pratico che ci consente di affrontare, le problematiche della vita e della famiglia in un modo differente.

Il capoistipite delle Costellazioni è lo psicoterapeuta Bert Hellinger che, ha scoperto l’esistenza dei cosidetti ordini dell’amore, in grado di causare sofferenze ed insucessi, ripetendo in maniera inconsce quelle vissute da un suo familiare.

Il Costellatore ha il compito di far emergere queste problematiche, analizzandole e facendole emergere per quello che relamente sono, isolandole dalla vita del “paziente” e rendendolo libero da ansie e determinate visioni negative.

Corso costellazioni familiari

Questo corso è un modo utilissimo per aiutare le famiglie ed i loro singoli componenti, a sviluppare l’interazione tra loro, con metodi semplici ed efficaci, grazie allo sviluppo dei metodi proposti dal Dottor Giuseppe Clemente, un vero e proprio professionista del settore, al quale vi potrete affidare senza remore.

Il corso costellazioni familiari vi aiuterà a ritrovare la serenità e le vostre origini familiari, in maniera tale da poter sviluppare un discorso ed una nuova filosofia che vi farà vivere in pace con voi stessi, con la vostra famiglia ed il mondo che vi circonda.

Insomma una vera e propria palestra del benessere interiore, che vi aiuterà a scoprire un modo nuovo di affrontare le vostre relazioni in famiglia e non solo.

Chi può partecipare e come

Il corso è rivolto a chiunque voglia intraprendere il percosrso proposto dal Corso costellazioni familiari, senza distinzione di sesso, età o ruolo ricoperto all’interno della famiglia.

Questo corso servirà per sviluppare un percorso individuale in gruppo di consapevolezza, che vi aiuterà ad accrescere le vostre capacità introspettive mettendole a disposizione delle relazioni in famiglia.

Lo stesso è rivolto anche a tutti coloro che svolgendo un certo tipo di lavoro, rivestono una funzione educativa e quindi sono direttamente ed indirettamente interessati a migliorare il proprio modo di relazionarsi con il prossimo o con gruppi di persone.

Alla fine del corso avrete a disposizione gli strumenti per poter utilizzare il metodo e poter condurre voi stessi lezioni individuali o di gruppo di costellazioni familiari.

La durata dei corsi e gli incontri di gruppo, personali o individuali, verranno studiati nei particolari a seconda del caso. In ogni caso alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, con il riconoscimento per il partecipante di 50 punti ECP.

Contattare il Dottor Giuseppe Clemente è semplice, basta chiamare il numero telefonico 393-3774343 o alla mail info@giuseppeclemente.com, per poter avere informazioni ulteriori.

Corsi: costo e calendario

I costi della formazione sulle costellazioni familiari variano a seconda del fatto che lo stesso sia individuale o si svolga in gruppo, e da una serie di variabili molto interessanti che troverete nel sito del Dottor Giuseppe Clemente, o che potrete conoscere rivolgendovi agli indirizzi forniti nei paragrafi precedenti.

I corsi si svolgono in alcune località come Milano, Persiceto in provincia di Bologna, Pontassieve in provincia di Firenze, Varese, Luino in provincia di Varese e in Svizzera nella città di Locarno.

Sul sito troverete il calendario completo e ben illustato con tutti i particolari in base allo specifico corso che intendete frequentare.

Insomma se avete problematiche di questo genere, questa è la migliore soluzione perseguibile.