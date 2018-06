Cosa sono le scale per interni

La progettazione e la realizzazione delle scale per interno devono tenere conto, in primo luogo, dei materiali con cui esse vengono realizzate: a seconda dello stile della casa a cui sono destinate e dell’arredamento in cui devono essere integrate possono essere, per esempio, in vetro, in acciaio, in calcestruzzo armato o – ovviamente – in legno. Oggi sono molto diffuse le scale prefabbricate, che sono sinonimo di modernità e che al tempo stesso mettono a disposizione l’opportunità di usufruire di un alto livello di personalizzazione. Che si abbia a che fare con una casa di nuova costruzione, di un appartamento da ristrutturare, di una cascina da recuperare o di qualsiasi altra location, non si può fare a meno di tenere conto delle scale per interno quando si organizzano i locali di un edificio.

Un’abitudine che si va via via consolidando negli ultimi tempi è quella della scala a vista, che in questo modo diventa una vera e propria parte integrante dell’arredo, con una funzione estetica e pratica. Le scale prefabbricate hanno il pregio di adattarsi alle esigenze di chi vi ricorre, e per la loro creazione non si può fare a meno di prendere in considerazione il carico incidente sulle strutture.

Le strutture modulari, i gradini in lamiera, i cosciali in legno: sono tutte opzioni a disposizione di chi è consapevole che le scale sono a tutti gli effetti degli elementi di interior design. Dalle scale ancorate alla muratura a quelle a sbalzo, passando per le chiocciole, sul mercato ci sono proposte per tutti i gusti, ma è sempre indispensabile tenere conto della quota di interpiano, delle dimensioni del foro del solaio, della presenza di porte o finestre e dei requisiti minimi che sono indicati dai vari regolamenti edilizi comunali. Molto importante è, inoltre, il modo in cui sono disposte le pareti.

