Frasi famose: perché sono così utilizzate

Se tornassimo indietro nel tempo, ma di parecchio, come immagineremmo l’anno 2017?

Sarebbe curioso considerare che, tra le tante cose che si potrebbero supporre, quella dell’evoluzione del linguaggio, e del relativo lessico, rappresenterebbero un vero e proprio punto interrogativo.

L’epoca dei poeti e dei grandi romanzieri è forse terminata da un bel po’.

A circa una settimana dal termine del Salone del libro di Torino, che anno dopo anno continua a mietere successi in termini di pubblico, fa fronte, di contro, la notizia che nel 2016, in Italia, si è riscontrata una diminuzione di ben 4 milioni di lettori.

Dalle statistiche (dati Istat) risulta inoltre, un triste primato: il 57% degli italiani non ha mai aperto un libro durante l’ultimo anno.

La velocità dell’informazione fruibile online, del resto, non aiuta l’esercizio della sana lettura; quella che, per intenderci, dovrebbe essere già stata appresa durante il normale ciclo di studi.

Le persone scorrono le notizie, spizzicando nozioni e lasciando brevi commenti sulle pagine social, che più di tutto vogliono affermare il “io sono presente qui e ora”.

Una dichiarazione che ha a che fare con la propria identità sul web e che esula dall’effettiva comprensione della notizia e, di conseguenza, dalla sua argomentazione.

Da qui, il passo (breve) verso l’impoverimento dei contenuti.

Citazioni celebri: le più belle frasi di autori famosi

Il copia incolla di link, frasi a effetto, citazioni celebri e aforismi famosi è un vero e proprio mercatino all’aperto da cui attingere, sotto il cielo del web.

Una modo per far propri concetti e idee che non siamo più in grado di esprimere, ma soprattutto di ideare.

Specifichiamo: non si sta parlando della demonizzazione di modi di dire o di metaforici proverbi, dei quali la nostra cultura linguistica italiana è ricca.

Essi rappresentano, infatti, le arcaiche ma ugualmente magiche tradizioni locali, capaci di strappare un sorriso e una riflessione, su tutto quello che non viene detto.

Forse, allora, è possibile una moderna contaminazione: i nuovi proverbi di oggi sono le frasi che estrapoliamo dal cinema, dalla letteratura, dai tormentoni proposti dalle televisioni.

Chi di noi non ha mai citato la mitica Rossella O’Hara e la sua, sospirata ma determinata e speranzosa, ultima battuta, quel “Dopotutto, domani è un altro giorno“; alzi la mano chi, in risposta ad un fidanzato dal ti amo facile, non ha mai ribattuto quell’ “Idem”, del dolce fantasma Patrick Swayze in Ghost.

E magari, entrando in una stanza piena di amici dai musi lunghi, si è sentito in diritto di esclamare “Allegria!”, magari con meno enfasi di quella utilizzata da Mike Bongiorno.

La verità, probabilmente, è meno tragica di quella che ipotizziamo o, almeno ci speriamo.

Le citazioni e frasi celebri compleanno: poesie, aforismi e romanzi

Queste frasi, famose perché entrate di prepotenza nel lessico popolare, spesso lasciano il tempo che trovano.

Se rimangono, è perché hanno saputo incarnare un’emozione, che da individuale è diventata collettiva, o forse, viceversa.

Le frasi di autori famosi scritte in romanzi e poesie, così come le scene dei film, rimangono in un cassettino della nostra memoria per sempre.

È nei libri e nelle sceneggiature cinematografiche che spesso troviamo le parole giuste, al momento giusto.

Quando le leggiamo e pensiamo che è “proprio così”.

Nella realtà è tutto più complicato.

E allora le parole possono diventare un rifugio, un’ancora di salvezza, che servono sempre più a vestire i nostri silenzi, le nostre inappetenze linguistiche, capaci di dare un nome a ciò che sentiamo.

