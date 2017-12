Germina in non più di una settimana, offre una tessitura eccellente e garantisce risultati visibili in meno di un mese: si tratta di Fortestivo, il mix di graminacee micro e macroterme che può essere conosciuto nel dettaglio attraverso il sito web omonimo, Fortestivo.it, e che promette di migliorare la vita di tutti coloro che desiderano un giardino perfetto ma non hanno il tempo giusto da dedicargli. Insomma, anche chi non ha il pollice verde può usufruire di un prato resistente, bello da vedere e destinato a durare a lungo nel tempo, a prescindere dalle condizioni meteo e dalla zona geografica in cui ci si trova.

Consultando le spiegazioni messe a disposizione su Fortestivo.it, non è difficile intuire le principali qualità e le doti di un prodotto che sembra fare della versatilità il proprio tratto distintivo. Non solo perché può essere seminato anche nel bel mezzo della stagione estiva, ma soprattutto perché si presta a una ricca varietà di possibili impieghi: dagli hobbisti più esigenti agli appassionati alle prime armi, dalle strutture turistiche agli enti pubblici, chiunque può approfittare dei vantaggi che vengono assicurati da questo mix, che per altro permette di risparmiare in modo significativo sui costi di gestione.

Il potenziale di recupero molto elevato è un altro degli aspetti interessanti del Fortestivo, che è ben tollerante alla salinità e al tempo stesso in grado di resistere senza difficoltà alle malattie. Le ridotte necessità in termini di manutenzione si spiegano anche con le modeste esigenze idriche. Insomma, questo prato armonioso e dalla crescita rapida si adatta a ogni tipo di contesto in modo eccellente, sopportando anche i tagli bassi e non avendo bisogno di innaffiature continue. Una miscela di graminacee che ha il pregio di abbinare caratteristiche di adattamento più che apprezzabili a una piacevole estetica, per una resa visiva all’insegna dell’eccellenza.

Prova anche tu la migliore semenza per prato.