I lampadari in vetro di Murano possono essere realizzati con tecniche differenti, accomunate da una tradizione antica e che dura da lungo tempo. Basti pensare, per esempio, al vetro colorato delle canne di Murrina, che dopo essere stato tagliato in tanti pezzi di piccole dimensioni viene collocato dentro stampi in rame così da dare vita a disegni e fantasie sempre eleganti. Ne deriva una sorta di mosaico che, poi, viene posto in forno, per fare in modo che si solidifichi: così si ha a che fare con un pezzo unico, ideale non solo per i lampadari, ma anche per altri manufatti artigianali, dagli orologi alle cornici, dalle lampade ai tappi.

Più recente, ma non meno apprezzabile, è la lavorazione del vetro in piastra: in questo caso si tratta di spargere vari oggetti su una lastra di vetro (per esempio, foglie argentate o altri elementi decorativi), per arrivare al disegno desiderato; dopodiché si sovrappone una nuova lastra e si mette il tutto in forno. Insomma, i lampadari in vetro di Murano sono il frutto di tecniche e idee molto variegate, sempre all’insegna della raffinatezza e della bellezza. Non si può dimenticare, in questa rassegna, il vetro a lume: varie tipologie di vetro vengono fuse e mescolate con l’aiuto di una fiamma a gas. Si tratta di una lavorazione che richiede molta cura e una pazienza certosina: retaggio di un passato artigianale che merita di essere valorizzato anche oggi.

Ecco perché oggi chi è in cerca di un lampadario speciale e unico nel suo genere può fare sicuro affidamento sulle proposte realizzate in vetro di Murano avendo la certezza di vedere soddisfatti i propri gusti: la varietà di soluzioni, differenti per materiali, forme, colori e tecniche di lavorazione, permette di spaziare tra lo stile barocco e il liberty francese, tra il rinascimentale e il gotico.

CristalleriaMurano.it è uno dei migliori siti dove acquistare lampadari in vetro di Murano ed i migliori cristalli Murano.