Le cucine Febal a Firenze

L’azienda Febal grazie a una grande rete di rivenditori è presente ed molto operativa in Italia ed in altre 40 nazioni europee. In Italia lo stabilimento che opera da quartier generale ha sede a Montelabbate in provincia di Pesaro Urbino, sin dal 2009.

Grazie alla valida e grande esperienza, le cucine della Febal per le loro particolarità, originalità di stile e disegn sono riconosciute in tutto il mondo. Le cucine Febal si possono trovare nel grande showroom di Figline Incisa Valdarno punto di riferimento delle cucine a Firenze. Sul sito: http://www.cucine-firenze.it/ si trova tutto quanto lo staff offre con competenza e professionalità.

Perché scegliere Febal cucine Firenze

Al punto vendita di Cucine Febal di Figline Incisa Valdarno puoi realizzare ed arredare la tua cucina come hai da sempre sognato di farlo. Ti basterà far riferimento dello stile che preferisci per il tuo arredo cucina e lo staff qualificato ti aiuterà a crearla e realizzarla. All’interno del punto vendita Valdarno potrai vedere ed anche toccare con mano le ultime novità di cucine dalle più tradizionali a quelle moderne.

Potrai tu stesso utilizzare il terminal per creare il tuo render fotografico oppure semplicemente valutare e scegliere poi quello che ti offrono i validi progettisti del punto vendita. Partecipando al cooking show potrai preparare tu stesso squisiti piatti o semplicemente assaggiare e valutare l’ottima preparazione fatta direttamente in una delle cucine Febal presenti in negozio. Se vuoi imparare a preparare deliziose pietanze puoi inoltre partecipare ai corsi di cucina che ti insegneranno a come poter sfruttare al meglio il tuo valido acquisto.

Realizza la cucina dei tuoi sogni

Dentro il punto vendita potrai toccare con mano i materiali all’avanguardia con cui vengono realizzate i vari componenti delle cucine, vetro, alluminio, acciaio, marmo e i vari tipi di top. All’interno del negozio potrai inoltre vedere e valutare anche l’altissima qualità degli elettrodomestici di ultima generazione che faranno parte del progetto della tua cucina.

Constaterai personalmente quante idee funzionali ed innovativi ti verranno proposte ma sarai tu sempre e comunque a scegliere come arredare la tua cucina, poiché i responsabili del punto vendita sanno che la cucina è il cuore del tuo appartamento e che sarai tu a doverci convivere ed approfondire quotidianamente funzionalità e comodità.

Al punto Febal Cucine Firenze troverai una grande reception dove a tua completa disposizione; esperti interior designer risponderanno a tutte le tue domande prestando molta attenzione alle tue necessità per poter assolvere ogni tuo desiderio con competenza tecnica e professionale, tutto in maniera assolutamente gratuita.