Perché scegliere Esprimo Q520

La flessibilità è solo una delle tante caratteristiche che rendono consigliabile il ricorso a Esprimo Q520 per esigenze professionali: se è vero che ogni attività lavorativa può essere svolta solo in condizioni specifiche e con strumenti particolari, ecco che l’infrastruttura di questo prodotto di Fujitsu mette a disposizione di chi lo utilizza la libertà di scegliere le funzionalità di cui ha bisogno e che meglio si adattano alle sue richieste, sia dal punto di vista del software che dal punto di vista dell’hardware. Molto curato sul piano estetico, questo pc cattura l’attenzione di tutti per il suo stile e per le sue dimensioni compatte: praticamente è meno della meta di un foglio A4, eppure permette di assecondare una grande varietà di esigenze.

In sintesi, il dispositivo di Fujitsu coniuga comodità ed efficienza. Anche efficienza energetica, per altro: Esprimo Q520, infatti, è il pc che consuma di meno tra tutti quelli proposti dal marchio asiatico. Entrando nel dettaglio della scheda tecnica, si nota il processore Intel Core i3 di quarta generazione, supportato da 500 giga di memoria. Il sistema operativo installato di default è il Windows 7 Professional, ma naturalmente chi lo desidera ha la possibilità di aggiornarlo molto rapidamente e di passare a Windows 10.