Come perdere peso velocemente

E’ possibile perdere peso velocemente? Comporta dei rischi tale velocità? A chi si addice una dieta lampo?

Dieta sana e Corretta al primo posto!

Se si intende dimagrire in breve tempo la prima cosa da fare, ancor prima di scegliere una dieta corretta e sana, è quella di rivolgersi al medico per comprendere quanto occorre realmente dimagrire e come evitare di stressare il corpo, perché se la mira è la velocità nel dimagrimento, occorre evitare tale forma di stress.

Niente digiuno!

Sembra superfluo dirlo ma viste le tendenze che si sono lette e diffuse sulla rete e che facevano parte di un azione criminale tesa a guadagnare dal malessere di giovani ragazze, è bene ribadire che qualunque dieta sana esclude il digiuno prolungato ma anche quello relativo a brevi periodi.

Il processo di dimagrimento

Se si ha tale obiettivo e se assieme ad esso si prevede e si intende impostare una dieta veloce che consenta alla persona di perdere molti chili in poco tempo occorre avere costanza, voglia di svolgere attività fisica e molta forza di volontà. La principale guida è quindi:

Mangiare Bene

E per fare ciò occorre prestare attenzione a quello che si mette nel piatto.

La domanda è quindi come far si di strutturare una corretta e salutare dieta pur tenendo in considerazione la volontà di dimagrire in breve tempo.

Le Liste Alimentari

Una buona prassi per iniziare è quella di suddividere gli alimenti che regolarmente (e prima della dieta che andrete a svolgere) si consumano in:

Alimenti Sani

Alimenti non Sani

Successivamente a questa “lista alimentare compilata” occorre procedere con l’eliminazione dei cibi non sani, in questa maniera si andranno ad assumere soltanto quelli sani che consentono di dimagrire. Una dieta corretta e sviluppata in maniera sana è basata sull’assunzione di cibi sani e che contengano poche calorie.

Le Bevande

Altro elemento da tenere nella giusta considerazione. Molte bevande che si assumono con semplicità e a cuor leggero, sono spesso causa di aumento di peso quindi anche queste vanno osservate e messe nella lista di cui si è poc’anzi discusso.

Bibite zuccherate e gassate sono da considerarsi off-limits per coloro che intendono dimagrire, di conseguenza nella lista dei cibi (e delle bevande) non salutari vanno annoverate anche coca cola, gazzosa, vini etc. Questi non vanno consumati.

Le bibite di questo genere sono gassate e contengono zucchero, e quest’ultimo è il maggior nemico del peso forma. Nella sostanza le bibite zuccherate dall’organismo non vengono recepite come nutritive quindi quest’ultimo le incamera come un in più ecco perché vanno a “fomentare” e far sviluppare grasso, senza fornire nulla alla dieta bilanciata.

Assunzione di Bevande valide

In conseguenza di ciò che è stato poco sopra accennato, le bevande da preferirsi sono:

Tisane (senza zucchero)

Acqua

In aggiunta se non si riesce a bere solo acqua è meglio aggiungere a questa spezie e aromi, o spremute di frutta, ad esempio un po’ di limone spremuto in acqua o qualche foglia di menta danno sapore all’acqua e fanno anche bene quindi si possono inserire tranquillamente.

Una buona alimentazione è quella che esclude un numero consistente di calorie, ma anche queste non vanno azzerate visto che comunque sono energia per l’organismo, solo regolate al meglio.