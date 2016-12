Posa pavimenti a Vicenza, consigli ed indicazioni utili

La posa pavimenti a Vicenza è l’argomento di questo articolo che cerca di individuare delle linee guida che possano essere utili.

Posa pavimenti a Vicenza, le nostre linee guida

In senso generico per posa dei pavimenti si intende quella attività che consente di sistemare con precisione le mattonelle oppure il parquet nelle nostre abitazioni.

La buona riuscita di una posa pavimenti dipende essenzialmente dal materiale utilizzato, ma per una buona percentuale anche dalla modalità in cui questa viene realizzata, infatti soprattutto se ci troviamo di fronte a materiali di alta qualità è sempre meglio rivolgersi a delle aziende specializzate che possono seguirci in tutta la fase di lavorazione, grazie ad aziende dalla comprovata esperienza la posa pavimenti a Vicenza è molto specializzata.

La posa infatti deve essere effettuata con collanti idonei che tengano in considerazione sia il materiale che deve essere incollato e sia il pavimento originario, è molto importante realizzare un lavoro di precisione perché i difetti in questo senso sono particolarmente visibili;

Andiamo ad analizzare nello specifico come si realizza la posa di un pavimento in legno.

La prima cosa che bisogna tenere in considerazione nella posa del parquet è di calcolare nella fase dell’acquisto un 10% in più di materiale questo dovrà essere utilizzato per risolvere eventuali problemi o errori.

Altro passaggio molto importante è quello di far in modo che il piano dove poggerà il parquet sia estremamente pulito e asciutto questo garantirà un risultato che potrà essere molto più duraturo nel tempo.

La scelta della tipologia di posa dipende dal materiale scelto una delle più frequenti è la posa flottante, ciò significa che i singoli elementi verranno poggiati su di un sottile strato composto da materiale che ha la funzione di isolare acusticamente tutta la pavimentazione, è una posa veramente ottima dal punto di vista del risultato e della resistenza.

Vi è poi una lavorazione che viene detta inchiodata questa viene realizzata andando ad incastrare i vari pezzi e poi successivamente questi vengono inchiodati, questa tipologia di posa viene generalmente ad essere scelta quando si seleziona un legno più spesso.

Poi vi è la posa a spina di pesce che consente di posizionare gli elementi in maniera sfalsata uno rispetto all’altro ma dando un effetto di grandissima regolarità, questa tecnica viene scelta per i locali di grandi dimensioni in quanto serve dal punto di vista visivo a dare un effetto di restringimento alla stanza.

Considerata la delicatezza e anche la difficoltà di una tale attività il consiglio che maggiormente si può dare a chi si trova a dover posare un parquet in casa è quello di rivolgersi senza indugio a dei tecnici esperti, in particolare per la posa pavimenti a Vicenza vi sono molte aziende serie e specializzate che possono aiutarci in caso di necessità, questo perché se sicuramente si risparmia in denaro lavorando da soli non è detto che il risultato finale sia quello sperato.

Dunque così come in tutta Italia, in particolare per la posa pavimenti a Vicenza il consiglio primario è quello di rivolgersi agli esperti del settore.