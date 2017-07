Prestiti Online e PRESTIAMOCI.it

Se si vuole verificare l’affidabilità e la flessibilità che i prestiti online sono in grado di garantire, si può mettere alla prova la sicurezza di PRESTIAMOCI, piattaforma che accoglie le richieste di soggetti caratterizzati da una buona storia creditizia alle spalle e che, proprio per questo motivo, hanno l’opportunità di usufruire dei tassi migliori che si possono trovare sul mercato.

Il meccanismo di funzionamento di questo strumento è molto semplice, dal momento che i prestatori vengono messi in contatto con chi è in cerca di un finanziamento personale: il vantaggio più concreto che ne deriva è rappresentato dal fatto che vengono meno tutti i costi e tutte le commissioni che in genere le finanziarie e le banche prevedono.

Ecco perché su PRESTIAMOCI i prestiti online si contraddistinguono tutti per un costo contenuto, con il Tan che parte dal 3.90% e il Taeg che parte dal 5.40%. I soggetti protestati sono esclusi, mentre vengono concessi finanziamenti ai pensionati e ai lavoratori dipendenti: insomma, a tutti coloro che possono garantire un rimborso certo della somma che hanno ricevuto, in virtù della pensione o della busta paga di cui dispongono. La procedura che deve essere seguita per la presentazione della richiesta di finanziamento è tanto rapida quanto semplice: i tempi, ovviamente, sono ridotti, non essendoci code agli sportelli né altre attese da sopportare. Chi richiede il prestito ha la certezza di ottenere una risposta – positiva o negativa che sia – nel giro di 24 ore.

Ecco perché una piattaforma di questo tipo può essere adatta anche per chi magari si trova in una situazione di emergenza e ha bisogno di liquidità in tempi rapidi: cosa che non sarebbe possibile se ci si rivolgesse agli istituti di credito tradizionali. In più, i livelli di trasparenza sono sempre i più alti che si possano desiderare.