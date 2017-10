Scopri i migliori ristoranti a Milano e dintorni

Scoprire i ristoranti Milano vuol dire essere protagonisti di un viaggio enogastronomico decisamente piacevole. Un viaggio che può cominciare da Pasta B, che rappresenta la location ideale per assaporare degli ottimi ravioli fatti in casa o dei noodles davvero gustosi. Il meglio della cucina di Singapore, rivisitato in chiave fusion, si trova a pochi passi dal Duomo, in un locale che si sviluppa su due piani.

Se, invece, si ha voglia di cucina sudamericana, tra i ristoranti a Milano che vale la pena di mettere alla prova c’è El Gaucho, che in un batter di ciglia permette di trasferirsi – anche se solo con l’immaginazione – in Argentina. Il locale si trova in via Carlo D’Adda, e consente di scoprire meravigliosi tagli di carne argentina, ma anche molte altre specialità del Paese di Leo Messi: basti pensare, per esempio, alle empanadas, vale a dire fagottini di pasta con un ripieno di pollo, verdure o manzo. Certo è che il punto di forza del ristorante è senza dubbio l’asado: una delizia da leccarsi i baffi.

Il ristorante Al Mercato, nato su iniziativa dei giovani Eugenio Roncoroni e Beniamino Nespor, è nato solo nel 2010, ma nel giro di pochi anni ha saputo farsi notare e apprezzare per la sua qualità. La carne è l’ingrediente principe, declinata in molte varianti, con salsa ai frutti rossi e brunoise di tuberi per l’oca e salsa bernese per il vitello; da non perdere anche il rognone con cipolline borretane e salsa olandese alla senape o il controfiletto con patate rosse e salsa di pomodori verdi. E non è finita qui, perché dal foie gras alle frattaglie, passando per il petto di piccione scottato, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per chi preferisce il pesce, invece, ecco il carpaccio di tonno, da abbinare a uno dei tanti vini presenti in cantina.

