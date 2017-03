Sky Video e fai il giro del mondo

Un click e la vita si apre davanti ai tuoi occhi. Ecco cos’è Sky Video. Scopri i fatti principali della giornata e tutto ciò che fa tendenza semplicemente collegandoti al suo portale: basta un pc e un collegamento internet.

Un viaggio emozionante diviso in sette sezioni diverse a cui si aggiunge una playlist con gli avvenimenti più importanti. Il mondo cambia, seguilo grazie a Sky.

Informazione

La prima categoria è SkyTg24 e ti mette a disposizione il meglio del giornalismo e dell’informazione. Video di politica, attualità, cronaca, società ed economia. Dove vuoi e in pochi minuti saprai cosa è successo intorno a te e conoscerai le ultime notizie. Ma puoi accedere anche agli speciali curati dai giornalisti, alle interviste esclusive e alle dirette streaming. Live troverai perfino Sky Tg24.

Sport a 360°

Se sei appassionato di sport, questa sezione video ti sembrerà il paese dei balocchi. Highlights e sintesi delle partite dei campionati di calcio più importanti d’Europa, serie A, Premier, Liga, e dei tornei sudamericani. Ma anche Formula 1 e MotoGP, due grandi esclusive SkySport, e poi nuoto, NBA e tanti video curiosi o d’annata.

Cinema

Sky e Cinema sono un binomio vincente e inscindibile. Troverai i trailer dei film in onda e in programmazione, gli speciali che svelano il dietro le quinte e i momenti clou degli eventi cinematografici più prestigiosi come gli Oscar, il Festival di Venezia e quello di Cannes. Oltre, naturalmente, alle anteprime. I video hanno una qualità talmente bella da sembrare dei piccoli film.

Intrattenimento

Sky Uno, Sky Atlantic e Sky Mag: tre categorie che racchiudono la parte divertente della vita. Qui troverai i video di Masterchef, la trasmissione cult dell’arte culinaria che vanta più imitazioni di tutte, le immagini di Hell’s Kitchen e le performance più toccanti del talent show X Factor. Il top è rappresentato dalle anteprime delle grandi serie tv: In treatment, Silicon Valley, Big Little Lies e il bellissimo Young Pope.

Sky Video è una finestra sul mondo, aprila e sorprenditi!