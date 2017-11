La figura dello psicologo è spesso vista di cattivo occhio da una buona fetta della popolazione. C’è chi lo “accetta” come figura professionale, pronta a sostenere e aiutare l’individuo in momenti difficili, e chi, nonostante l’apertura mentale, continua a vederlo come “medico”. In realtà, è ormai cosa nota e risaputa che la salute è alla base della salute stessa. Una mente calma ed equilibrata è in grado di affrontare positivamente le piccole e grandi avversità del quotidiano, è in grado di autogestirsi e soprattutto di gestire i momenti bui, uscendone vittoriosa. Capita a tutti di star male e tutti, e dico tutti, avranno bisogno di uno psicologo durante il corso della propria vita. Se stai cercando uno psicologo a Milano, è fondamentale che tu ti affidi ad un vero professionista, degno d’esser definito tale.

Dove trovare uno Psicologo bravo a Milano e dintorni

Durante la scelta dello psicologo di Milano al quale deciderai di affidarti, valuta più fattori. L’ideale sarebbe poter avere un primo colloquio conoscitivo con almeno 3/4 figure da te selezionate, per capire chi è il professionista che, a pelle, riesce a trasmetterti maggiore fiducia. Lo psicologo è un consulente, ma anche un amico e una figura di riferimento: è necessario provare nei suoi confronti una giusta dose di stima, altrimenti affidarsi alle sue parole sarebbe impossibile e la terapia risulterebbe fallimentare.

Scegli uno psicologo che sia facile da raggiungere, così che tu non possa “trovare scuse” per saltare gli appuntamenti, anche durante le giornate più buie o indaffarate. E’ importante seguire i percorsi di cura dall’inizio alla fine: curare i malesseri interni è un lavoro lungo e certosino, che va effettuato un passo per volta, settimana dopo settimana, seduta dopo seduta, senza fretta. Saltare gli appuntamenti vuol dire lasciare in sospeso emozioni che ti hanno provato nel corso del tempo trascorso tra una visita e l’altra, e le emozioni in sospeso non sono mai positive.

Psicologo a Milano: costi, recensioni & co.

Gli psicologi di Milano sono davvero moltissimi. Potrai scegliere di affidarti a figure estremamente rinomate (basterà fare una ricerca su Google per capire dalle recensioni degli altri pazienti quali sono i medici più conosciuti della zona) o anche a novizi del settore, che non è detto che siano meno bravi e, anzi, con un “parco pazienti” più ristretto potrebbero anche avere maggior tempo da dedicarti nell’eventualità in cui avessi bisogno di una prima serie di appuntamenti ravvicinati come “terapia d’urto”. Il costo di uno psicologo a Milano può essere estremamente variabile: si parla di cifre che possono andare dai 40€/h (costo davvero irrisorio) alle 250/300€/h, nel caso dei medici più blasonati. Attestarsi su un costo medio di 70/80€/h potrebbe rappresentare una buona via di mezzo tra qualità e sostenibilità della cura.

Se poi desideri ricevere un consulto da uno psicologo a Milano ma non puoi permetterti di investirci del denaro, considera l’ipotesi di recarti presso il tuo ospedale di riferimento con la dovuta impegnativa rilasciata dal tuo medico di base o, meglio ancora (se sei una donna) direttamente presso il consultorio familiare più vicino. Troverai sicuramente qualcuno disposto ad ascoltarti!