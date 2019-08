3 modi originali di festeggiare il capodanno

Il Capodanno è la festa che unisce tutti. Le piazze delle città brulicano di persone che attendono la mezzanotte per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno.

Le discoteche si affollano e i ristoranti si riempiono, la gente si sente in diritto di festeggiare nelle maniere più folli ma non tutti riescono a trovare la maniera giusta di passare in compagnia questa serata speciale.

Ecco tre maniere alternative per passare un Capodanno che ricorderai per sempre.

CAPODANNO NEL SILENZIO DELLE MONTAGNE

Per festeggiare in maniera alternativa un consiglio è quello di prendere la propria auto e recarsi in una località di montagna.

Basta prenotare in anticipo uno chalet o un rifugio un po sperduto, meglio se per arrivarci si deve affrontare una piccola camminata per assicurarci la quiete che stiamo cercando.

Si può andare in coppia ma anche con un gruppo di amici, basta avere uno spirito un po avventuriero dato che generalmente i rifugi si alimentano con il calore delle stufe e dei camini.

Consiglio di partire dal primo pomeriggio facendo la spesa, mi raccomando non scordatevi niente dato che poi sarebbe impossibile tornare nella civiltà a recuperare ciò che vi siete dimenticati.

Occuparsi del posto letto, del riscaldamento, della cena e dei festeggiamenti tramite musica e brindisi ti assicurerà di passare un capodanno nella maniera migliore, lontano dal caos della città ma comunque divertente e allegro.

BIS DI CAPODANNO

Sicuramente avrai già sentito parlare di questo modo di festeggiare il capodanno.

Si tratta di spostarsi in due località differenti per rincorrere la mezzanotte, così facendo, grazie al fuso orario, potrai accogliere l’arrivo del nuovo anno in due luoghi diversi.

Sicuramente è una maniera originale per festeggiare e te ne ricorderai per sempre, sarà un’esperienza che potrai raccontare ad amici e parenti e ne resteranno sicuramente a bocca aperta.

Ti dovrai trovare al posto giusto nel momento giusto e non è difficile scovare dei luoghi per far diventare tutto ciò reale.

La Nuova Zelanda grazie alla sua posizione geografica è uno tra i primi Paesi ad abbracciare l’arrivo del nuovo anno e, tramite un volo Air New Zealand, potrai raggiungere le isole Cook in circa 4 ore, qui il fuso orario è di 23 ore indietro quindi avrai quasi tutto un giorno a disposizione per effettuare il viaggio e per festeggiare due volte in due magnifici posti il tuo bis di Capodanno.

CAPODANNO SUL BERNINA

Il Bernina express è un treno rosso che effettua la più spettacolare traversata alpina, su verso i freddissimi ghiacciai e poi di nuovo giù verso l’accogliente Italia.

A rendere il tutto molto spettacolare è la tratta ferroviaria che unisce il Nord e il Sud Europa tramite 55 gallerie, pendenze fino al 70 per cento ed un’altitudine di 2253 metri, tutto nella splendida cornice delle Alpi.

Passare il Capodanno a bordo di questo treno suggestivo e originale renderà il tuo festeggiamento unico e indimenticabile, basta collegarsi al sito del treno e prenotare un posto per la tratta di Capodanno.