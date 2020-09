3 ricette veloci e infallibili che non puoi farti mancare a tavola

Sedersi a tavola a mangiare con la famiglia o con gli amici è uno dei migliori piaceri della vita; spesso, però, il tempo a disposizione per preparare deliziosi manicaretti di cui godere insieme è davvero poco, per cui si tende a ripiegare su ordinazioni a domicilio e take away, non sempre sani né di qualità. Fortunatamente la tradizione culinaria italiana è una delle più ricche al mondo e non mancano ricette salva-vita, pensate proprio per quando si ha poco tempo ma non si vuole rinunciare al gusto e alla qualità del cibo.

Vediamo ora tre ricette velocissime da realizzare, a base di ingredienti di uso comune e dal costo molto contenuto: un primo piatto di zucchine e formaggio spalmabile, un secondo a base di petto di pollo e un piatto unico davvero sfizioso che potrebbe diventare il preferito dei più piccoli.

PRIMO PIATTO: PASTA CON ZUCCHINE E FORMAGGIO SPALMABILE

Questa prima ricetta è molto adatta ai pranzi veloci, specialmente quelli estivi per via della nota di freschezza che il formaggio spalmabile dona al condimento.

Di cosa abbiamo bisogno?

Pasta, preferibilmente corta. La quantità naturalmente varia in base al numero di commensali;

Olio q.b.;

Uno scalogno;

Zucchine: per questa ricetta basterà usare una zucchina intera ogni due persone;

Formaggio spalmabile: a discrezione e in base alla disposizione, i più consigliati sono lo stracchino e la Philadelphia.

Preparazione passo dopo passo

Per prima cosa, mettiamo su l’acqua per la pasta, saliamola e buttiamo la pasta appena raggiunta l’ebollizione. Veniamo al condimento: in una padella facciamo rosolare lo scalogno nell’olio, nel frattempo laviamo e mondiamo le zucchine; tagliamo le zucchine a dadini e le mettiamo a rosolare con lo scalogno. Poco prima che la pasta sia pronta, abbassiamo la fiamma alla padella e al composto di zucchine e scalogno uniamo il formaggio spalmabile e mescoliamo fino a creare una crema. Una volta pronta la pasta, non resta che condirla con la nostra crema di formaggio e zucchine. A discrezione, è possibile arricchire il piatto con una spolverata di parmigiano o un pizzico di pepe.

SECONDO PIATTO: PETTO DI POLLO “SABBIOSO”

Grazie alla sua preparazione facile e veloce, questo secondo piatto “rischia” di entrare di diritto nella vostra routine settimanale.

Ingredienti:

Petto di pollo: 200 gr a persona;

Pan grattato: circa 50 gr a porzione;

Olio;

Sale;

Pepe, discrezionale.

Preparazione passo dopo passo

Iniziamo tagliando il pollo a striscioline e trasferendolo in una ciotola di medie dimensioni. Aggiungiamo dell’olio e mescoliamo il tutto con l’aiuto di un cucchiaio. A questo punto, bisogna aggiungere il pangrattato, il sale e – se si gradisce – il pepe; mescolare il tutto per far sì che il pollo risulti ben panato; dopodiché, scaldiamo un filo d’olio in una padella grande e, una volta che questa sarà calda, poniamo dentro le nostre striscioline. Il tempo di cottura è di circa dieci minuti, ma sarà sufficiente verificare che ogni strisciolina sia ben dorata; è un piatto da consumare preferibilmente caldo.

PIATTO UNICO: MINI TORTE SALATE

Le torte salate sono il piatto salva-cena per eccellenza. Di seguito la ricetta per prepararne una versione mignon veloce e incredibilmente sfiziosa.

Cosa ci serve per quattro persone?

Farina: 250 gr;

Uova: 1;

Prosciutto cotto: 100 gr;

Scamorza: 200 gr;

Latte: 100 ml;

Burro fuso: 40 gr;

Lievito istantaneo: 8 gr;

Sale.

PREPARAZIONE PASSO DOPO PASSO

Iniziamo rompendo l’uovo in un recipiente piuttosto grande – per agevolare la preparazione – e versando latte e sale, mescoliamo il composto. Continuando a mescere, aggiungiamo il burro fuso. Una volta ottenuto un composto omogeneo, è il momento di aggiungere il prosciutto cotto e la scamorza tagliati a dadini. Senza smettere di mescolare, versiamo nel recipiente anche la farina e il lievito. Continuiamo a mescolare finché il composto non risulti ben amalgamato. Nel frattempo preriscaldiamo il forno a 180° e predisponiamo la forma delle mini torte salate: con l’aiuto di un cucchiaio formiamo delle palline di impasto e poniamole distanziate fra loro su una teglia foderata di carta da forno.

Il tempo di cottura ideale a 180° è di circa 18 minuti e possono essere consumate sia calde sia fredde.