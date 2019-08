4 idee per festeggiare il capodanno a milano

Il Capodanno si sta avvicinando e come da tradizione esige di essere festeggiato nel migliore dei modi.

Molte sono le città italiane che propongono svariate idee per far divertire nella notte considerata la più magica dell’anno proprio tutti.

Con particolare riferimento per la città di Milano, diverse sono le iniziative che ogni anni il paese riesce ad organizzare coinvolgendo in special modo i turisti.

Cenoni, concerti e dj set sono solo alcuni dei numerosi progetti che Milano riesce ad organizzare nel migliore dei modi e in totale sicurezza.

Capodanno in piazza Duomo

Come ormai da trazione la piazza di Milano celebrerà l’entrata nel nuovo anno con un concerto mozzafiato. A fare da sfondo alla notte di San Silvestro sarà la magnifica piazza Duomo che garantirà l’accesso esclusivamente gratuito a milioni di persone. Sul palco salirà il cantante Francesco Gabbani insieme a Paolo Piva di Rds, Dario Vergassola e ad altri grandi artisti internazionali come i The Bluebeaters. Il concerto inizierà intorno alle ore 20 e proseguirà fino a dopo la mezzanotte, dove alla scoccare del nuovo anno si festeggiare con il classico conto alla rovescia per poi concludere con il brindisi.

Capodanno al cinema

Per chi non riesce a rinunciare al cinema e i grandi spettacoli nemmeno la notte di San Silvestro a Milano il 31 dicembre sarà ricca di vari eventi speciali. Nella Fondazione Cineteca Italiana, saranno tre le sale che proporranno, i più grandi film della storia. A partire dalle 17 infatti in una delle tre aree adibite, più precisamente nel Museo Interattivo del Cinema, verrà proiettato il film cult di Dario Argento intitolato Profondo rosso.

Dopo la visione del film, verso le 19 circa sarà possibile visitare il nuovo allestimento dell’Archivio Storico di importanti e famosi film horror.

Subito dopo aver brindato con panettone e prosecco e aver fatto scoccare la mezzanotte presso l’Area Metropolis 2.0 verrà mandato in onda Suspiria, l’attessisimo film di Luca Guadagnigno.

Di diverso genere si presenta invece il Cinema Spazio Oberdan che per la notte più magica dell’anno è in grado di proporre una serata d’autore con la nuova edizione di uno dei migliori capolavori del cinema muto, Il carretto fantasma. Durante tutta la visione il maestro Antonio Zambrini suonerà in diretta il pianoforte.

Capodanno con cenone

Molte e diverse sono anche le idee e proposte che i proprietari di ristoranti ed hotel a Milano sono riusciti ad organizzare per la notte di Capodanno.

I menù saranno infatti ricchi di prodotti locali con cibi di qualità e soprattutto caratteristici del periodo. Il tutto sarà accompagnato da musica e spettacoli dal vivo fino allo scoccare della mezzanotte.

Capodanno alla Scala

Uno dei luoghi più affascinanti di Milano da sempre è il teatro alla Scala.

In occasione della notte di San Silvestro andrà in scena con l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, uno speciale Galà completamente dedicato alle arie d’opere del grande artista Giuseppe Verdi. Lo spettacolo inizierà intorno alle 18.