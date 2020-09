5 consigli per tornare in forma

Tornare in forma è un’impresa ardua per molti soprattutto se non si ha il giusto livello di motivazione per fare attività fisica e seguire una corretta alimentazione regolarmente.

Di seguito trovi cinque consigli tecnici e motivazionali che ti possono aiutare per rimetterti in forma:

1. Stabilisci un obiettivo di fitness a lungo termine e più mini obiettivi a breve termine

Concediti un tempo ragionevole per raggiungerli. Se il tuo obiettivo finale è perdere 10 chili non potrai pretendere di raggiungerlo in un mese. A livello motivazionale sarà meglio raggiungere piccoli obiettivi mensili come ad esempio perdere 2 chili al mese.

2. Fatti preparare un programma di allenamento.

Nell’allenamento niente può essere lasciato al caso. Se puoi affidati ad un personal trainer o professionista qualificato per ottenere un programma di allenamento personalizzato. Il programma deve essere fattibile: inutile farsi preparare un piano di allenamento da 6 ore settimanali se gli impegni lasciano poco tempo a disposizione per fare esercizio fisico.

3. Sii realistico con te stesso

L’allenamento è un processo che deve stressare il corpo in maniera leggermente superiore alla propria condizione fisica iniziale pertanto richiede una prospettiva di sé realistica.

Alcuni principianti sono eccessivamente ambiziosi e iniziano un piano di allenamento troppo intenso o stabiliscono obiettivi troppo difficili per il loro corpo. Ciò rischia di essere troppo e provocare infortuni. Prenditela con calma e impegnati a progredire lentamente e costantemente.

4. Trova un compagno/a di allenamento

È meno probabile che rinuncerai a un allenamento se avrai un amico ad aspettarti: avere un partner è utile soprattutto a livello emotivo.

5. Segui un’alimentazione salutare

In abbinamento all’attività fisica è necessaria una sana alimentazione preparata da un nutrizionista. Non basta seguire semplici indicazioni alimentari come assumere cibi salutari come frutta fresca e verdura, proteine magre, grassi sani e bevi almeno due litri d’acqua al giorno d’acqua al giorno, è importante ottenere un piano alimentare personalizzato così come il programma di allenamento.