5 ristoranti per cenone di capodanno a Roma nord

Se sogni di chiudere l’anno e dare il benvenuto al nuovo in una location romantica e senza tempo come Roma, allora farà a caso tuo dare uno sguardo ai ristoranti che possono deliziarti, al Cenone di Capodanno, con le specialità della Capitale e non solo. Roma Nord offre molte alternative per trascorrere la notte più bella dell’anno e qui troverai una selezione “di gusto” che spazia in vari campi della ristorazione e che esalta la qualità e la passione per il cibo.

Maestrale

Una soluzione, il Ristorante Maestrale, che offre un’esperienza gastronomica molto piacevole per chi ama il pesce. È possibile affacciarsi sulla cucina sarda per espandersi in altri regioni per un prodotto ittico che saprà soddisfare anche i palati più esigenti con piatti della migliore tradizione. Il tutto in un’atmosfera accogliente e riservata espressione della migliore forma dell’eleganza.

La Pergola

Il più spettacolare Capodanno a Roma, avvolto in una cornice di eleganza e raffinatezza, puoi trovarlo in questo ristorante, La Pergola. Lo chef saprà far ballare l’immaginazione con la particolarità del menu dal contenuto sempre raffinato e ricercato accompagnato da vini prestigiosi. Parliamo di un ristorante stellato che saprà incantare con i piatti ma anche con la vista panoramica delle ampie finestre.

Il Margutta

Questo ristorante rappresenta l’occasione da prendere al volo per il proprio Capodanno indimenticabile all’insegna del gusto. Il Ristorante Margutta è un’ottima espressione della cucina vegetariana in un contesto artistico che non vi farà vedere l’ora di ritornarci. Infatti, alla scelta di materie prime di grande qualità è abbinata una realtà insolita che lascia subito stupiti: una galleria d’arte che ogni anno ospita decine di mostre non soltanto in ambito gastronomico ma anche sociale e puramente artistico.

Ai piani

Altro fenomenale ristorante di pesce dalle rinomate qualità e dall’atmosfera elegante ed accogliente. Qui, al Ristorante Ai Piani, si potrà gustare dell’ottimo crudo in una location che ricorda un vecchio, ma lussuoso, vagone ristorante su rotaia con importanti rifiniture in legno. Certamente qualcosa di spettacolare per una notte magica come quella di Capodanno.

Le Vere Grotte

Luogo di incontro fin dai tempi dell’Imperatore Costantino, è il posto perfetto per accogliere il futuro con uno sguardo al passato. Il Ristorante Le Vere Grotte, a Prima Porta, organizza una cena ricca e abbondante per i suoi ospiti. Delizie di mare e di terra per dire addio al 2019 con orgoglio e potrai brindare iniziando il nuovo anno in una location tra le più suggestive che può offrire Roma Nord: una vera e propria grotta che sa accogliere gli animi festaioli di chi cerca qualcosa di diverso dal proprio Cenone di Capodanno. Gusto e suggestione in una sintesi perfetta.



Insomma, Roma non può deludere mai. Che si preferiscano le carni o un menu vegetariano, che si prediliga una cena gustosa ed alla mano oppure una elegante e raffinata, il Capodanno romano saprà comunque regalare un’esperienza gustativa capace di coinvolgere tutti i sensi ed accontentare chiunque in una cornice che ha fatto la storia della civiltà e della sua cucina.