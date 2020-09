Acido ialuronico, cos’è

Cos’è l’acido ialuronico e a cosa serve

L’acido ialuronico è una molecola naturalmente presente nell’organismo soprattutto in occhi, pelle, tessuto connettivo ed articolazioni. L’acido ialuronico ha un peso molecolare abbastanza elevato ed è una molecola formata dall’unione di disaccaridi formati da glucosammina e acido glucoronico. La struttura chimica rende la molecola idrosolubile, riuscendo quindi a sciogliersi facilmente in ambienti acquosi, oltre ad avere la peculiarità di inglobare attorno a sé notevoli quantità di altre molecole d’acqua, rendendo l’acido ialuronico un elemento fondamentale per l’idratazione dell’organismo e dei tessuti.

Essendo presente in maniera considerevole all’interno del tessuto connettivo, l’acido ialuronico agisce formando una specie di sostanza gelatinosa che funziona come un lubrificante per le articolazioni e protettivo per altre zone degli occhi, oltre a rivestire un ruolo determinante nella cicatrizzazione e nella guarigione di ferite e lesioni di varia natura.

Le proprietà dei prodotti a base di acido ialuronico

I prodotti a base di acido ialuronico sono impiegati per l’estetica e per l’idratazione cutanea. L’acido ialuronico aiuta a dare tonicità ed elasticità alla pelle, mantenendola sempre perfettamente idratata. Per questa ragione sono numerosi i prodotti a base di acido ialuronico utilizzati per il trattamento delle rughe. L’acido ialuronico, inoltre, forma una sorta di barriera filtrante in grado di proteggere l’organismo da batteri e virus. I prodotti a base di acido ialuronico sono largamente sfruttati in campo medico-terapeutico ed estetico proprio grazie alla sua particolare capacità di legarsi con acqua ed altre sostanze, andando a formare dei veri e propri gel protettivi fondamentali per la salute e l’idratazione della pelle e delle articolazioni. L’acido ialuronico può essere ricreato facilmente in laboratorio e non presenta controindicazioni né effetti collaterali rilevanti.

Migliorare la salute delle articolazioni con l’acido ialuronico

L’acido ialuronico è uno dei componenti fondamentali del liquido sinoviale, ossia quella sostanza che si trova nelle articolazioni e che permette il loro movimento naturale e fluido, impedendo lo sfregamento delle ossa tra loro. I prodotti a base di acido ialuronico, iniettati in modo locale, nell’articolazione da trattare possono aiutare a ripristinare la struttura originaria del liquido sinoviale, fondamentale anche per mantenere in salute il tessuto cartilagineo dell’articolazioni, proteggendolo dall’usura e favorendone la riparazione più rapida in caso di lesioni o danni. L’acido ialuronico viene impiegato come una sorta di lubrificante, in grado di agire sulle articolazioni e permettendogli di tornare a funzionare in maniera elastica e fluida. Il passare degli anni, traumi o urti, fanno diminuire la produzione naturale dell’acido e quindi le strutture osseo-articolari possono essere più soggette a dolori, fastidi e danneggiamenti. Per questa ragione si impiegano trattamenti con prodotti a base di acido ialuronico, così da ripristinare l’originaria struttura del liquido sinoviale e della cartilagine.

L’acido ialuronico nel settore dell’estetica I prodotti a base di acido ialuronico vengono utilizzati ampiamente nel campo della medicina estetica, soprattutto per contrastare i segni dell’età e l’invecchiamento della pelle. Sono centinaia i prodotti a base di acido ialuronico, venduti sotto forma di sieri, creme, tonici e cosmetici vari. Tutti promettono di raggiungere come risultato una pelle tonica, elastica e dall’aspetto giovane come un tempo. I prodotti a base di acido ialuronico presenti nei principali negozi, in genere, hanno effetti piuttosto leggeri perché per ottenere grandi risultati è necessario ricevere trattamenti specifici come il filler sottocutaneo e le iniezioni devono essere effettuate necessariamente da specialisti. Le iniezioni di filler non sono considerati interventi estetici, perché si tratta comunque di azioni poco invasive. L’effetto, però, è ben visibile e permette alle pelli anche mature di riprendere tonicità e morbidezza. I prodotti a base di acido ialuronico vengono iniettati sotto la pelle, andando a “riempire” i vuoti lasciati dalle rughe, riducendo gli inestetismi. Il filler è un intervento rapido e poco invasivo che prevede l’uso di una miscela da iniettare localmente sotto le rughe che si vogliono eliminare.