Alcuni consigli per l’abbronzatura perfetta

Le vacanze sono quasi finite ed ormai è tempo di rientrare al lavoro: il bel colorito che abbiamo ottenuto durante l’estate sta per abbandonarci, contribuendo a far aumentare la nostalgia della vacanza e la sindrome da rientro.

Nonostante per il ricambio totale della pelle occorrano 28 giorni, già dopo una settimana lo strato superficiale si secca, ma con qualche piccolo accorgimento possiamo aiutare la nostra abbronzatura a “tenere” un po’ più a lungo.

I “fai da te”

Per migliorare le difese naturali si possono assumere i frutti blu (prugne, mirtilli, uva, more), per recuperare energia si può prendere qualche goccia di olio di rosmarino da strofinare sotto la doccia, e per mantenere la pelle morbida e idratata sono indicati i cibi a forte contenuto di omega3 (sesamo, soia, frutta secca) e omega6 (pesce azzurro, salmone, tonno), da assumere anche sotto forma di integratori alimentari.

E’ molto utile effettuare un leggero scrub della pelle, che elimina le cellule morte e non l’abbronzatura.

La cosmesi

Ormai in commercio troviamo tantissimi prodotti di bellezza creati apposta per gli ultimi giorni di sole: doposole superidratanti, esfolianti, creme e prodotti lenitivi.

Perfetti per mantenere il colorito più a lungo sono gli autoabbronzanti, che oggi non lasciano più le antiestetiche macchie gialle, ma sono pratici da stendere.

Non dimenticate i capelli, divenuti più secchi e aridi con l’esposizione al sole, da curare con impacchi e maschere a base di olio d’oliva.

Come fare per mantenere un po’ più a lungo l’abbronzatura?

Premettiamo che non esiste nessun prodotto in grado di stimolare costantemente l’abbronzatura, ma se non altro, possiamo utilizzare qualche piccolo trucco per rallentare un po’ il processo.

Innanzitutto preferite la doccia la bagno nella vasca: restando troppo a lungo immersi nell’acqua, le cellule cutanee si sfaldano e con essere anche il colore.

Anche per la doccia, non utilizzate bagnoschiuma troppo aggressivi, sostituendoli con oli detergenti.

Asciugatevi con cura, evitando di strofinare troppo energicamente la pelle.

Un’altra operazione fondamentale è quella di idratare molto bene la pelle, perchè i raggi solari la seccano, e quindi è facile spellarsi: utilizzate molto creme nutrienti e maschere emollienti.

Per mantenere ancora un po’ il colorito, potete anche fare delle lampade, ma sappiate che contribuiscono a seccare la pelle, per cui sarebbe bene non farne più di due o tre al mese.

Un altro trucco è quello di utilizzare gli autoabbronzanti, che vanno a colorare la pelle in superficie: scegliete un prodotto di qualità, perchè altrimenti rischiate di ritrovarvi con antiestetiche macchie gialle sulla pelle.