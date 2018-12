App winroulette: vincere alla roulette con Android

Tra i giochi più famosi da casinò, sicuramente c’è il gioco alla roulette. Esso appassiona molte persone ed ha avuto sempre un successo incredibile.

Oggi giocare alla roulette non è mai stato cosi’ semplice: non c’è più bisogno di uscire, andare al casinò o qualsiasi altro posto che fornisce tale divertimento, ma puoi giocare comodamente da casa.

Se sei un vero amante e vuoi provare un’esperienza diversa dal solito, Winroulette è quello che fa per te.

É stato idealizzato un software che consente di giocare online. Si tratta di un programma facilmente scaricabile sul pc, caratterizzato da un metodo nuovo.

Il metodo su cui si basa tale gioco prende il nome di Strangle, un algoritmo creato dagli stessi sviluppatori del programma software.

Winroulette 4.0

Perchè scegliere proprio Winroulette 4.0 ? Esso si differenzia rispetto ad altri giochi sotto vari punti di vista.

Innanzitutto si basa su un sistema diverso, che permette di poter affrontare il gioco, dando più possibilità al giocatore in quanto può servirsi di diverse tecniche. Ciò è possibile perchè vi è la possibilità di impostare molteplici paramentri iniziali. Non si tratta di una truffa, è tutto vero.

Finalmente esiste un metodo completamente rivoluzionario che vi consentirtà di guadagnare sul serio.

É proprio questo l’obiettivo di qualsiasi giocatore: trasformare un semplice passatempo in una forma di guadagno.

Come installare il programma

Il programma relativo al gioco viene installato sotto forma di software. Si adatta a qualsiasi sistema operativo Microsoft Windows ed Android.

L’installazione è molto facile: basta cliccare sul programma e scaricare il download relativo. L’operazione dura solo pochi secondi ed una volta scaricato, si apre il file. Da non dimenticare che l’installazione è completamente gratuita.

Lo stesso procedimento è previsto anche nel caso in cui si voglia scaricare il gioco sul proprio cellulare. In questo caso dovrà essere prima abilitata l’installazione di file provenienti da fonti sconosciute. Tramite l’App winroulette per Android, il vostro gioco sarà sempre a portata di mano, dovunque voi andiate. Siete in viaggio per lavoro? Sul treno? Al bar o seduti sul divano? Apri l’app ed iniziate la vostra partita.

Ovviamente trovate winroulette su Google Play a disposizione per i vostri dispositivi Android.

É chiaro che il gioco, anche se è dotato di un sistema nuovo, non rappresenta una fonte certa di guadagno. A tal proposito non esistono delle regole ben precise da seguire, ma tutto dipende dall’andamento del gioco e dall’applicazione delle strategie giuste. La roulette piace per questo, rappresenta un mix di mistero, suspense e bravura. La vittoria sarà vostra se affronterete il gioco con estrema attenzione, usando la tattica giusta e perché no, avere anche un pizzico di fortuna che non guasta mai.

I riconoscimenti

Se ancora siete dubbiosi sulla veriticità del sistema, basta andare sul sito www.winroulette.net per avere maggiori informazioni e dettagli.

É stato affermato che tale programma è uno dei migliori per quanto riguarda la qualità, per il fatto che possiede un’interfaccia utente semplice, è parametrizzabile e inoltre freeware.

Winroulette è un software sicuro e garantito, per cui non sussiste il problema di incorrere a fregature. Non contiene virus, spyware o altri componenti che possono creare problemi al vostro pc o cellulare.

Quanto detto lo si può verificare cliccando su “security report”.

Anche se il gioco è completamente gratis, si ha la possibilità di finanziare il lavoro che ha dato vita al programma, grazie a delle donazioni che possono essere fatte tramite il conto Paypal.

Purtroppo esistono molti siti che forniscono tale gioco, ma a volte si rilevano pericolosi.

Meglio diffidare ed affidarsi a programmi controllati e certificati.

Con Winroulette il divertimento è assicurato, inoltre si ha la piena certezza di farlo in tutta sicurezza.