Arrivano le promozioni ŠKODA – ecco quelle che non devi farti scappare

Se hai messo gli occhi su uno dei modelli offerti dal gruppo ceco ŠKODA, l’estate è la stagione che stavi aspettando. È partita infatti la campagna promozionale di incentivi e sconti, che prevede forti sconti su tutti i principali modelli della gamma del gruppo, con risparmi che superano anche il 20% sui migliori modelli a listino.

Un’estate da sogno per chi ha bisogno di cambiare la propria vettura o si è semplicemente innamorato dei modelli della casa ceca. Quanto puoi risparmiare? Quali sono le offerte da non farsi assolutamente scappare? Vediamolo insieme.

Anche sulla city car di ŠKODA sconti incredibili

Partiamo dalla city car del gruppo: Citigo, ormai una presenza fissa sulle nostre strade

Il listino recita 14.840 euro, prezzo già molto interessante per un modello del genere, che scendono però a 11.840 euro grazie a 3.000 di incentivi offerti dalla Casa ceca con la promozione Summer Drive.

Sconti e promozioni non sono però terminati qui: anche altri modelli presentano infatti sconti sostanziali, occasioni da non lasciarsi scappare.

Le altre promozioni e gli altri incentivi auto offerti da ŠKODA

Non finiscono qui gli sconti offerti dal gruppo ŠKODA per la sua gamma di vetture. Puoi infatti portarti a casa:

5.000 euro di sconto per Octavia Wagon;

5.000 euro di sconto per Superb Wagon;

3.500 euro di sconto per Karoq;

3.500 euro di sconto per Kodiaq;

Sconti decisamente importanti sui modelli che sono il top gamma di ŠKODA, modelli che pur essendo il meglio acquistabile oggi sul mercato, partono già da un prezzo molto competitivo, reso ancora più incredibile dagli sconti dei quali abbiamo appena parlato.

Sognavi sconti incredibili su Fabia e su Fabia Wagon? Niente paura, ne parliamo tra pochissimo.

4.000 euro di sconto su Fabia e Fabia

Hai posato gli occhi su ŠKODA Fabia? Ti capiamo bene: sia nella versione classica, sia nella versione Wagon, parliamo di una vettura dal design accattivante, dalle caratteristiche meccaniche importanti, con allestimenti motore senza pari e dal prezzo decisamente competitivo.

Oggi puoi risparmiare ancora di più su quanto ti viene offerto dal modello più popolare del gruppo ceco dell’automobile. Sempre all’interno della promozione auto Summer Drive puoi portarti a casa infatti 4.000 euro di sconti su entrambi i modelli, 4.000 euro di sconti che rendono il modello ancora più conveniente, ancora più accattivante e ancora più interessante rispetto alle altre auto dello stesso segmento.

Che aspetti allora? Prenota un test drive e scegli la tua prossima vettura ŠKODA. Non ti serve aspettare i prossimi incentivi pubblici per l’auto, perché ŠKODA è già in grado di offrirti sconti da paura, senza che ci sia bisogno di rottamare alcunché.