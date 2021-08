Assistenza notebook: come avere un notebook performante

I notebook e i pc fanno oramai parte in maniera indissolubile della nostra quotidianità e ci permettono di fare qualunque cosa, dalle attività ludiche a quelle lavorative. La tendenza al lavoro da casa in smartworking si è accentuata con la recente pandemia di Coronavirus durante la quale molte persone sono state costrette a ricorrere ai notebook per poter lavorare comodamente dal divano di casa.

Anche coloro che non erano molto tecnologici hanno dovuto familiarizzare con questi dispositivi andando verso una digitalizzazione sempre maggiore. Per questo motivo è indispensabile avere qualcuno di fiducia che si prenda cura del nostro pc in caso di problemi, virus o malfunzionamenti vari.

Se hai problemi al pc puoi richiedere assistenza a Roma da Soccorso PC dove troverai un’azienda seria e competente pronta a risolvere qualunque problema di assistenza notebook e pc. SoccorsoPc offre, infatti, un servizio di riparazione notebook a Roma e si occupa di assistenza tecnica di portatili ma anche di pc desktop, riparazioni e interventi riguardanti sia problemi di hardware che di software.

Il punto vendita di Roma si trova in via Nemorense 150 ma qualora avessi necessità il centro assistenza e riparazione computer dell’azienda offre anche un servizio a domicilio in tutta Roma. Basta una telefonata allo: 06-86391678 o al Numero Verde: 800-199-672 per prenotare un appuntamento e ricevere il tecnico comodamente a casa o in ufficio e risolvere qualunque problema ai vostri computer.

Assistenza notebook: l’importanza di sapere a chi rivolgersi

SoccorsoPc esegue assistenza notebook e pc tecnica e certificata su dispositivi di tutte le marche: Apple, Acer, Asus, Hp oltre a fornire assistenza su tutti i sistemi operativi utilizzati Android, iOS, Microsoft.

Una volta portato il vostro pc in sede, se il valore del guasto è inferiore o uguale a €100 l’azienda provvederà direttamente ad effettuare la riparazione. Se invece il valore del guasto è superiore, il preventivo è gratuito e potrete decidere senza alcun impegno se proseguire con la riparazione o se optare per l’acquisto di un nuovo computer.

Anche le tempistiche sono molto rapide, soprattutto in caso di urgenze nei casi in cui i computer siano indispensabili per proseguire la propria attività lavorativa.

SoccorsoPc è in grado di effettuare riparazioni e interventi di assistenza su PC e Notebook delle principali marche tra cui tutti i colossi più importanti del settore come ACER, ASUS, SONY, VAIO, FUJITSU SIEMENS, COMPAQ, SAMSUNG, PACKARD BELL, LENOVO, TOSHIBA, DELL, HP.

Dormi sonni tranquilli e affida il computer ad un’azienda seria e professionale che saprà individuare subito il problema e proporti la soluzione più rapida ed economica in base alle tue esigenze e al tuo budget.

Tra i tanti servizi offerti potrai, ad esempio, far riparare il monitor pc in 1 ORA per la maggior parte dei modelli di computer portatili con costi esigui e interventi mirati e professionali.

Soccorso Pc offre anche servizi di supporto IT per le piccole e medie imprese situate a Roma e provincia.

Dal desktop e dispositivi mobili fino ai server e alle applicazioni, avrai a disposizione un supporto costante grazie ai tecnici esperti, che contribuiranno a migliorare l’efficienza, le prestazioni e a liberare le risorse interne per concentrarsi sulle attività di core business.

Nel caso tu abbia cliccato su qualche link strano e nel caso in cui uno spyware abbia probabilmente infettato il computer potrai affidarti a SoccorsoPc per contrastare la lentezza del computer, pop-up pubblicitari o per rimuovere strani programmi installati sul tuo computer.

Qualunque virus che possa creare problemi al vostro computer o mettere a repentaglio la sicurezza dei vostri dati personali verrà rapidamente rimosso per sempre consentendoti di non perdere nessuno dei tuoi preziosi dati.

Affidati ad un’azienda seria e preparata che saprà venirti incontro per qualunque esigenza grazie ad un team esperto e sempre pronto ad intervenire, anche a domicilio se necessario.