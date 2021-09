Quali sono le attrezzature di base di un odontoiatra

L’odontoiatra, per la sua attività, ha bisogno di tutta una serie di attrezzature e di strumenti indispensabili per rendere al meglio. Tra questi, possiamo distinguere alcuni che sono impiegati esclusivamente soltanto per determinate operazioni e, quindi, solo laddove sussistano alcune patologie, mentre altri attrezzi e strumenti, invece, rappresentano la quotidianità dell’odontoiatra e del suo assistente.

Vediamo quindi quali sono questi attrezzi e strumenti di cui si serve l’odontoiatra, cercando di conoscerci meglio più da vicino.

Il riunito odontoiatrico

Ciò che rappresenta il cuore principale dello studio odontoiatrico prende il nome di riunito: si tratta, semplicemente, di due poltrone, la prima è rappresentata della poltrona sulla quale si siede il paziente mentre la seconda consiste in quella utilizzata dal dentista.

La poltrona odontoiatrica è divisa in due parti essenziali. La prima, denominata lato operatore, è quella nella quale prendono posto l’odontoiatra e il suo assistente mentre dal lato opposto vi sono tutti gli strumenti necessari: possiamo quindi avere la faretra in modo particolare, dove prende posto la turbina, i vari manipoli e la siringa che eroga aria e acqua. Alla faretra sono collegati sia la pedaliera che la pulsantiera, elementi fondamentali in quanto consentono di avviare e regolare le varie attività e funzioni che si devono svolgere.

Importante, dal lato dell’operatore, è anche il porta tray, ovvero il vassoio dove sono riposti i vari strumenti che non sono collegati al riunito.

Infine, dal lato dell’assistente possiamo trovare tre elementi: l’aspira saliva, il porta bicchiere e la sputacchiera, oltre a uno schermo attraverso il quale il paziente può osservare i vari trattamenti che gli vengono eseguiti.

La faretra: gli strumenti principali

Sulla faretra possiamo distinguere essenzialmente tre ordini di strumenti principali: i manipoli, la siringa e la turbina.

I manipoli, dotati di un piccolo motore, sono gli attrezzi laddove verranno applicate le varie punte a seconda degli interventi che si devono eseguire. La siringa che rilascia aria e acqua ha il solo compito di asciugare e lavare la bocca del paziente mentre la turbina, infine, viene utilizzata dall’odontoiatra per eseguire trattamenti che richiedono particolare attenzione e precisione nel loro svolgimento.

Altri strumenti

Oltre a quelli che sono gli attrezzi e gli strumenti principali che si trovano lungo il riunito odontoiatrico, vi sono tutta una serie di altri strumenti di cui si avvale il dentista. La leve e le pinze, ad esempio, sono necessarie per svolgere le operazioni di estrazione mentre frese e spatole vengono impiegate per rimuovere delle sostanze dentali, per prendere le impronte della bocca o anche per sistemare il materiale necessario per le otturazioni

L’occorrente per la diagnostica

Lo studio dentistico non si compone solo di attrezzi e strumenti per svolgere le attività ma anche di tutta una serie di componenti necessari per svolgere operazioni di diagnostica. Vi sono infatti le lampade denominate fotopolimerizzatrici che vengono impiegate per diagnosticare le carie e per rendere più duraturi e resistenti i materiali impiegati per le otturazioni e per le protesi.

Fondamentali sono anche l’insieme degli strumenti utilizzati per svolgere gli esami radiografici, al fine di analizzare in profondità i tessuti del cavo orale.

L’insieme di questi strumenti prende il nome di unità radiografica e si sostanzia in tutta una serie di dispositivi d’ingrandimento che sono necessari sia al medico odontoiatrico quanto al suo assistenze per avere una maggiore visione d’insieme della bocca e dello stato dei tessuti sui quali devono intervenire.

Molto utile è anche il motore chirurgico, uno strumento che viene per lo più utilizzato per preparare il tessuto osseo nel momento in cui si deve procedere all’impianto in titanio. Il motore, in questo senso, è di fondamentale importanza in quanto serve per raffreddare la fresa ma anche per regolare i vari livelli di intensità e di velocità di quest’ultima.

Infine, non può mancare il laser, molto importante non solo per l’attività pratica ma anche per l’attività diagnostica in quanto è uno strumento molto utile per rivelare la presenza delle carie.

Dispositivi utilizzati per la protezione individuale

Per lo svolgimento della propria attività, sia il medico odontoiatrico che il personale di assistenza, si avvalgono di tutta una serie di supporti di protezione quali occhiali, guanti e mascherine.