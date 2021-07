Aumenta la massa muscolare con pochi e semplici esercizi

Per aumentare la tua massa muscolare devi semplicemente svolgere diversi esercizi i quali fanno in modo che la tua condizione fisica possa essere notevolmente migliorata.

Scopriamo ora quali sono e come questi devono essere svolti per ottenere la migliore delle soluzioni possibili.

Il manubrio e il bilanciere

Come primo esercizio che permette di migliorare la propria condizione fisica, quindi incrementare la massa muscolare, vi è l’utilizzo del bilanciere,

In questo caso occorre prendere in considerazione come questo strumento debba essere utilizzato in maniera attenta facendo in modo che il proprio corpo non venga sottoposto a grossi sforzi.

Diverse ripetizioni e un numero di serie contenute, con un peso non eccessivo, rappresentano la scelta ideale per poter migliorare la propria condizione fisica senza eccessivi sforzi.

Gli squat posteriori con il manubrio

Anche in questo caso occorre prendere in considerazione il fatto che le ripetizioni e le serie non devono essere eccessive, visto che questo esercizio comporta un potenziamento sia della propria parte posteriore ma anche delle gambe e dei muscoli delle braccia.

Per ottenere il migliore dei risultati possibili occorre semplicemente svolgere i diversi esercizi compiendo dei movimenti lenti e controllare la propria respirazione, affinché sia possibile evitare che la propria schiena ne possa risentire eccessivamente.

Le serie devono essere svolte con estrema attenzione e il peso deve essere incrementato una volta che la muscolatura inizia a svilupparsi.

Le ripetizioni delle aperture laterali

Per potenziare le spalle e la muscolatura delle braccia occorre semplicemente effettuare gli esercizi di apertura laterale sempre utilizzando i manubri.

In questo caso è necessario anche l’utilizzo della panca, grazie alla quale si avrà una base d’appoggio che permette di svolgere in totale sicurezza i diversi esercizi senza rischiare di andare incontro a complicanze varie.

Le diverse aperture devono essere svolte permettendo alle braccia di raggiungere l’altezza delle spalle, garantendo a se stessi uno sforzo non eccessivo.

Anche in questo caso occorre premettere come sia fondamentale utilizzare dei pesi che non siano eccessivi i quali devono essere sollevati con estrema attenzione, compiendo un movimento semplice e allo stesso tempo in grado di potenziare la muscolatura delle braccia in maniera costante e incredibilmente piacevole da vedere.

Le flessioni e gli esercizi alla sbarra

Infine, per migliorare la propria muscolatura, occorre praticare due esercizi che permettono a tutti gli effetti di godere di una buona muscolatura.

Il primo di questi è rappresentato dalle flessioni, che permettono di avere una muscolatura delle braccia perfetta e anche delle spalle, nonché di perdere quel peso in eccesso che spesso tende a essere tutt’altro che piacevole da vedere.

Occorre poi considerare gli esercizi che possono essere svolti alla sbarra, ovvero il sollevamento del proprio corpo che, anche in questo caso, consente di migliorare la tonicità del proprio corpo e la muscolatura dei pettorali e delle braccia.

Pochi ma pratici esercizi che fanno in modo che il proprio corpo possa essere realmente perfetto da vedere e garantisca la migliore forma fisica possibile senza compiere alcun tipo di errore.