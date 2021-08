Auto sinistrata: come trovare un acquirente

Un’auto sinistrata o incidentata è molto spesso inutilizzabile. Per fortuna, abbiamo a nostra disposizione delle opzioni di scelta: vendere l’auto sinistrata, ma a chi? Come si trovano gli acquirenti? E come si stabilisce soprattutto il prezzo di vendita? Se hai fatto un incidente con l’auto, devi considerare che i danni possono superare il valore dei veicolo stesso.

A questo punto, si possono considerare delle soluzioni immediate: puoi rivolgerti a https://www.autosinistrate24.it/. Un’azienda che acquista auto incidentate in poche ore: si occuperanno loro del ritiro e tu non dovrai fare altro che vendere l’auto. In certi casi, è il modo migliore ottenere il miglior prezzo sull’auto sinistrata. Ma approfondiamo tutte le opzioni a nostra disposizione.

Come vendere l’auto sinistrata?

Ci sono delle strategie da mettere in atto per vendere l’auto sinistrata in modo sicuro? Se hai fatto un incidente, di certo in questo momento ti sentirai abbastanza in difficoltà. C’è anche la rabbia di avere subito danni importanti all’auto. Conviene aggiustarla? Portarla in concessionaria per una valutazione?

Al giorno d’oggi, il mercato della vendita di auto incidentate o sinistrate online è molto florido. Non solo esistono delle aziende specializzate nel ritiro dei veicoli – e dunque tu non dovrai spendere per le spese di spedizione – ma anche tanti privati che cercano sempre un’auto da riparare o da cui prendere dei pezzi o componenti.

In ogni caso, prima di puntare a un’inserzione sul web, è necessario conoscere a quanto ammonta il danno totale dell’auto. Solamente in questo modo potrai farti due conti e scegliere un prezzo di partenza per vendere il veicolo. Considera che se sceglierai di vendere ai privati, dovrai anche mettere in conto che il prezzo possa scendere rispetto a quanto preventivato.

A chi vendere l’auto sinistrata?

Se vuoi vendere l’auto sinistrata e non vuoi in alcun modo ripararla – oppure optare per la sua demolizione – valuta i possibili acquirenti. Naturalmente, non devono esserci truffe, da nessuna delle due parti: il potenziale acquirente deve conoscere l’ammontare dei danni e che cosa non va esattamente nel veicolo, quali problemi ha subito a seguito dell’incidente.

Puoi anche considerare di vendere dei pezzi dell’auto, soprattutto i componenti ancora funzionanti. Certo, non ti libererai dell’auto totalmente, ma se non hai ancora scelto cosa fare – se demolirla, venderla o ripararla – magari puoi iniziare a capire che cosa non funziona o cosa invece va ancora bene.

Come trovare gli acquirenti

Nel momento in cui dobbiamo vendere un veicolo sinistrato, avvertiamo sempre un po’ di ansia. Come si trovano gli acquirenti seri? A chi possiamo rivolgerci? Il consiglio spassionato che ti diamo è di prenderti il tuo tempo: non c’è fretta. Quest’ultima è sempre una cattiva consigliera, ricordalo.

Vendita tra privati : per trovare gli acquirenti per la tua auto sinistrata, puoi certamente inserire delle inserzioni online. Esistono numerose piattaforme che mettono in comunicazione venditore e potenziale acquirente. Tuttavia, dovrai essere il più preciso possibile e prenderti la responsabilità di tutto. L’auto dovrà essere inoltre valutata e dovrai riportare la lista esatta dei danni ed eventuali costi di riparazione;

Vendita con ritiro: coloro che si occupano di auto sinistrate, incidentate o alluvionate conoscono il settore e sanno quale prezzo offrirti. Inoltre, c'è da considerare che non dovrai includere le spese di spedizione, in quanto il ritiro è sempre a carico dell'azienda a cui ti rivolgerai. Rispetto alla vendita tra privati, è ritenuta l'opzione più sicura, anche per evitare possibili truffe sul web.

Dopo aver scelto la soluzione che ti è più congeniale, adesso puoi approfondire i consigli sull’acquisto di un’auto nuova: anche in questo caso, valuta molto bene, soppesa i pro e i contro di ogni veicolo e fatti consigliare da una concessionaria ufficiale.