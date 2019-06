Auto usate Parma: qualità, affidabilità e selezione vincente

Per chi è alla ricerca di un’automobile di qualità ma non vuole rinunciare al risparmio, Antares Parma (https://www.antaresparma.it) propone una vasta selezione di automobili usate delle migliori marche. Attenzione concentrata su Mercedes Benz e Smart, di cui è concessionaria ufficiale per città e provincia. Ma quali sono le caratteristiche vincenti delle auto usate a Parma proposte da Antares? Vediamo insieme i punti di forza.

Scegliere un’automobile usata: alcuni consigli

Al giorno d’oggi è possibile trovare una vasta scelta di automobili usate in grado di soddisfare le più diverse esigenze. Dalla berlina all’automobile familiare, fino a mezzi sportivi o fuoristrada. Senza considerare l’ampio assortimento di veicoli commerciali e furgoni. Ma come scegliere attentamente un’automobile usata? Seguire alcuni semplici e pratici consigli può aiutarti nella conclusione dell’affare.

Innanzitutto occorre effettuare una piccola ricerca o “indagine di mercato” grazie a cui conoscere al meglio la situazione. Il secondo passo è affidarti a professionisti che sappiano consigliarti e guidarti durante la scelta. Antares Parma è concessionaria Mercedes Benz e Smart: i suoi tecnici e consulenti possoso quindi spiegarti al meglio le caratteristiche delle automobili in vendita.

Tra gli aspetti che devi considerare, ricordarti di valutare:

anno di produzione ;

; immatricolazione;

proprietari e passaggi di proprietà;

chilometraggio ;

; eventuali interventi di riparazione e installazione di ricambi.

Proprio questo ultimo punto è il più delicato: affidandoti a professionisti puoi avere un parere esperto sulla reale situazione dell’automobile, prima di procedere all’acquisto.

La selezione di auto usate di Antares Parma

L’officina Antares è attiva dal 1972: i suoi professionisti possiedono quindi una conoscenza approfondita del mercato delle automobili. Ogni giorno i consulenti selezionano le auto usate a Parma da proporre alla clientela: dai fuoristrada ai veicoli per tutta la famiglia. Antares possiede un parco macchine usate di tutti i marchi automobilistici, con un occhio di riguardo per i veicoli Mercedes Benz e Smart, di cui è concessionario ufficiale. Un punto di forza quando si tratta di effettuare interventi su questo tipo di auto: grazie alle specializzazioni e certificazioni dei tecnici, puoi quindi essere sicuro che venga svolto un lavoro ottimale sul tuo veicolo.