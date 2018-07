Azienda Rotondi, azienda leader nelle macchine tridimensionali

La Rotondi è un’azienda italiana dedita alla progettazione ed alla costruzione di macchine tridimensionali, macchine di tracciatura, reticoli e collimatori, fondata nel 1943.

L’azienda Fratelli Rotondi progetta e realizza i propri prodotti presso lo stabilimento principale situato a Legnano e vanta una riconosciuta e longeva esperienza nel settore della misura.

Ecco alcuni dei prodotti principali: software di misura Metromec, il meglio nell’ambito della misura e della metrologia, installato sulle proprie macchine; macchine di misura tridimensionali, il prodotto di punta della ditta Rotondi, che comprendono sia macchine standard che soluzioni personalizzate per rispondere alle esigenze del cliente; macchine di fresatura leggera, le quali sono in grado di trasformare la materia grezza in prodotto finito: si tratta di un progetto perfetto sia per i designer che per i realizzatori di prototipi; un’ampia gamma di strumentazioni, che spazia dalle squadre e dai cilindri, ai piani in ghisa e granito fino a blocchi e prismi paralleli.

Di fondamentale importanza è la divisione precisione: si tratta di un laboratorio specializzato nella progettazione e nella costruzione di reticoli, righe e fotomaschere con standard di precisione estremamente elevati. In particolare le righe ottiche, realizzate su vetro o acciaio inox, che vengono installate sia sulle macchine che vengono direttamente realizzate dalla ditta Rotondi sia vendute come componenti per macchinari realizzati da terze parti. Lo straordinario successo di questi strumenti è dovuto soprattutto alla loro alta precisione ed alla possibilità di realizzarle secondo le esigenze dei clienti. I campi di applicazione sono svariati ed il materiale scelto è estremamente importante, in quanto esso cambia in base al loro utilizzo finale: le righe ottiche vengono utilizzate su macchine utensili, macchine di fresatura e macchine a controllo numerico; i reticoli e le fotomaschere trovano il loro campo applicativo nel settore aerospaziale, nella

strumentazione geodetica, nella metrologia e nella realizzazione di display ad alta risoluzione.

Il personale della ditta è disponibile a fornire assistenza per le macchine ed a curare la loro installazione e le loro periodiche attività di controllo. Viene offerta anche la misura conto terzi grazie alla capacità di effettuare misure di qualsiasi pezzo con emissione sia di reportistica standard che personalizzata.

L’azienda cura anche alcuni corsi di formazione, dai corsi base di metrologia fino a quelli che trattano di misurazione e dei processi metrologici. L’azienda è dotata di un’ampia gamma di macchinari atti alla rettifica, alla piallatura o alla fresatura, anche di pezzi di elevate dimensioni.

La Rotondi offre anche la possibilità di usufruire del servizio di Retrofit: si tratta di un servizio che, con una spesa modica, consente di effettuare degli aggiornamenti alla macchina, portandola ai più recenti sviluppi, riducendo il fermo macchina. Può essere richiesto un aggiornamento del software, in modo da renderlo in linea con i più recenti programmi di misura; un aggiornamento al computer, aggiungendo un terminale in modo da aumentare la fruibilità da parte dell’utilizzatore; aggiornamento dell’elettronica, con la possibilità di sostituire la componente arretrata con una più recente in modo da aumentare le prestazioni.

Da sottolineare la presenza nel sito di un’apposita sezione dedicata all’usato, che viene spesso aggiornata con nuovi prodotti. L’azienda si rende disponibile per eventuali compratori, fornendo loro una quotazione in linea con i valori di mercato.

