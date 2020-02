Aziende, norme antincendio e tutto quello che bisogna fare per lavorare in sicurezza

Se si lavora in una azienda e magari in team la propria sicurezza e benessere è molto importante, quindi è bene di tanto in tanto fare un piccolo ripasso sulle norme antincendio, per noi stessi e per far in modo da poter svolgere il proprio lavoro in totale sicurezza. Datore di lavoro e dipendenti devono essere sempre aggiornati sulle nuove normative e tenersi al passo con i corsi che vengono offerti, soprattutto per le aziende, vediamo come.

NORME ANTINCENDIO

Tutti i datori di lavoro di una azienda hanno l’obbligo di:

Informare il personale su tutti i rischi possibili

-come poter evacuare un piano

-conoscere tutte le vie di fuga

Inoltre bisogna accertarsi del corretto funzionamento di tutte le luci di emergenza, estintori e qualsiasi altro mezzo di prevenzione.

CONTROLLI NECESSARI PER LA PREVENZIONE DI UN INCENDIO

Ogni azienda deve preparare il personale alla prevenzione antincendio con corsi appositi che sono:

Corso antincendio rischio basso / medio / alto

Questi corsi si possono svolgere in aula ed anche online, si fanno in collaborazione con gli enti formativi, a volte per le lezioni in aula è possibile anche la collaborazione dei vigili del fuoco. Ogni partecipante, alla fine del corso dovrà sostenere un test e grazie a questo l’azienda otterrà un attestato per addetto antincendio (CPI).

CPI -CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

Il CPI certifica il rispetto della normativa e va richiesto sempre prima che venga avviata un’attività, ed è valido solo per certe aziende, può durare per cinque anni.

Non tutte le imprese sono obbligate ad avere il CPI, ma solo quelle descritte nel DPR 151 del 20112, ovvero di queste solo 80 attività sono obbligate a possederlo e rinnovarlo quando necessario.

Una volta acquisite le giuste norme, si dovrà sapere che: ogni via di uscita presente non deve essere ostruita e le porte tagliafuoco devono essere chiuse dove previsto. Gli estintori devono essere sempre al loro posto con apposita segnalazione e a norma, quindi non manomessi,e prima dell’utilizzo bisogna in ogni caso rispettare la scadenza indicata sul cartellino.

GLI ESTINTORI

Gli estintori sono obbligatori per legge in qualsiasi azienda o attività commerciale. La loro posizione deve essere sempre bene in vista e accessibile da chiunque e il numero di questi che viene distribuito varia a seconda della grandezza del locale e dell’ambiente.

MANUTENZIONE ESTINTORI

Quando in una azienda sono presenti degli estintori, essi hanno bisogno di un controllo periodico per assicurarsi il perfetto funzionamento. Questi dispositivi appunto, hanno una scadenza che va rispettata, oltre la data prevista non è più possibile usarli perché diventerebbero inutilizzabili.

Infatti la norma UNI 9994-1/2013 prevede obbligatoriamente che si faccia una revisione ogni sei mesi. Nel caso l’estintore fosse stato utilizzato basterà semplicemente rigenerarlo.

COME RENDERE SICURA LA PROPRIA AZIENDA

E’ molto importante che si rispetti la normativa antincendio, perché così facendo si riduce la possibilità di scaturire incendi, quindi a tale proposito bisogna sempre osservare le regole imparate, in modo da poter tenere tutto sotto controllo e in ordine.

Purtroppo però qualche volta qualcosa può andare ugualmente storto, e propagarsi un incendio, e dopo un’esperienza simile i danni presenti non sono pochi, e inoltre è importante riprendere subito l’attività lavorativa, perché tanti giorni di lavoro perso, equivalgono ad una maggiore perdita di soldi.

Per questo è consigliabile per una azienda disporre sempre di un’assicurazione, in modo da essere tutelati per qualsiasi evenienza e che copra ogni rischio e non solo in caso di incendio.

In una azienda è importante che delle persone specifiche scelte appositamente dal datore di lavoro in base a ciò che si ha acquisito, vengano preparate delle persone più di altre a gestire ogni emergenza che si può presentare sul posto di lavoro, così da saper attivare subito le misure di prevenzione, e gestire correttamente l’emergenza.

Questi dipendenti devono seguire i corsi formativi previsti dallo stesso decreto (art, 7) e hanno anche il compito di controllare periodicamente tutti i dispositivi presenti in azienda e che siano pronti al perfetto funzionamento, perché nel caso ce ne fosse bisogno sono loro stessi a doverli mettere in funzione per i primi soccorsi.

Solitamente nelle aziende il rischio è medio o alto, quindi ci sono dispositivi specifici per ogni tipo di lavoro, quindi oltre agli estintori possono essere acquistati anche maschere antifumo, elmetti previsti di visiere speciali e oltre questi, anche guanti termo resistenti.

Se si vuole avere una giusta informazione si può visitare anche il sito Saltech che offre diversi servizi di sicurezza per l’ambito lavorativo aziendale. Servizi come sicurezza sul lavoro, servizi antincendio, trattamento dati, certificazioni ed altro.