Bruciatori a gas con tecnologia infrarossa

Gli anni passano e si ha uno sviluppo in tantissimi campi, vengono realizzate nuove tecnologie e le imprese devono adattarsi ricercando sempre il meglio.

Tutto ciò vale anche per quanto riguarda i bruciatori a gas alla quale è stata applicata la tecnologia IR per alte temperature, rendendo questo tipo di prodotto migliore e aumentandone le potenzialità e le prestazioni.

A cosa servono i bruciatori a gas

I processi termici che si possono ottenere con i bruciatori a gas comprendono tutti quei lavori che hanno bisogno di raggiungere alte temperature come ad esempio la creazione di stampi, la gelificazione, verniciatura ecc…

Aziende come Infragas hanno progettato dei bruciatori radianti a gas RHT che permettono di ottenere tali risultati sfruttando la combustione del Gas Naturale e del Propano. Tutta la struttura di questi pannelli è stata costruita in acciaio inox in modo che risultino essere robusti e possano durare nel tempo.

Infragas produce diverse tipologie di pannelli in modo che possano adattarsi nel modo migliore alle esigenze dei clienti.

I pannelli a ossidazione catalitica

Si tratta di pannelli radianti che utilizzano l’ossidazione catalitica del gas per funzionare ed emettere calore sotto forma di raggi infrarossi; grazie a questo gli impianti diventano più affidabili, compatti e dalla facile manutenzione, i costi di funzionamento si riducono notevolmente ottenendo così anche un guadagno economico maggiore e in più si ha meno impatto a livello ambientale dimostrando profondo rispetto per la natura.

La reazione che si ottiene è dovuta alla miscelazione del gas combustibile d’alimentazione che scorre all’interno del bruciatore e l’ossigeno dell’atmosfera che lo circonda; il catalizzatore viene preriscaldato e a quel punto, quando i due elementi entrano in contatto si riesce ad avere l’ossidazione del gas che porta alla produzione di energia termica.

I vantaggi nello scegliere i prodotti Infragas

Il primo vantaggio che si riesce ad ottenere è quello di far funzionare tutto il processo senza dover utilizzare delle fiamme rendendo il lavoro più sicuro per i dipendenti perché non si creano ambienti potenzialmente esplosivi.

Il secondo vantaggio riguarda sia le tempistiche di avviamento del processo che risulteranno essere minori rispetti ai metodi tradizionali, e ad un notevole risparmio energetico che significa anche minori costi; i bruciatori ad infrarossi riescono ad attivarsi nel giro di dieci minuti.

Grazie a questa tecnologia è possibile anche regolare autonomamente la temperatura intervenendo sulla superficie del catalizzatore stesso.

In ultimo, ma non per importanza, con questa metodologia c’è un abbattimento dei VOCS ovvero una diminuzione dell’inquinamento ambientale.

Affidarsi a dei veri esperti del settore

Infragas è un’azienda che si impegna da anni affinché sempre più persone conoscano e decidano di utilizzare la tecnologia catalitica. Da sempre si occupa sia della ricerca sia dello sviluppo di pannelli infrarossi, radianti e di bruciatori gas.

Dato che la casa produttrice vuole offrire sempre il meglio ai propri clienti, hanno realizzato anche un laboratorio che serve per testare tutti i progetti che vengono messi in atto. Nel Test Centre è possibile offrire anche delle dimostrazioni a coloro che desiderano sapere di più su queste nuove tecnologie. Quello che rende ancora più speciale quest’azienda è il supporto tecnico costante e il servizio clienti che affiancherà gli acquirenti sia prima sia dopo l’acquisto.