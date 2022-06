Buste di carta personalizzate: perché sono un trend promozionale irrinunciabile

Le buste di carta personalizzate sono un gadget irrinunciabile per chi ha un’attività commerciale e vuole lasciare il segno del brand impresso nella mente dei clienti. Oltre ad essere il miglior modo per introdurre ogni tipo di acquisto, il valore aggiunto della personalizzazione del logo renderà le buste in carta uno strumento per veicolare e ottimizzare la diffusione del brand aziendale.

Realizzate di carta, sono fornite da Shop For Shop a partire da piccole quantità, con la stampa inclusa su entrambi i lati e la spedizione sempre offerte in omaggio. Sono disponibili nei formati per bottiglie, per pizza, per negozi di abbigliamento, ma anche in versione luxury per gioiellerie e negozi di lusso. Un vasto assortimento anche in termini di misure: buste con fondo largo, con cordino o piattina, in un’ampia gamma di colori.

L’ampia selezione di buste in carta prosegue con le shopper ecologiche, le buste regalo, doggy bag, shopper carta take away e tanto altro.

Buste di carta personalizzabili: un ever green che piace

Gli accessori che le aziende scelgono di utilizzare per veicolare la loro immagine, influiscono molto sui valori che comunicano. L’utilizzo di shopper in carta personalizzate può apportare diversi benefici sia dal punto di vista del marketing che dal punto di vista dell’ambiente. E’, infatti, tendenza di questi ultimi anni preferire un approccio più green ed ecosostenibile nella scelta di prodotti che rispettino l’ambiente; una scelta che nel breve periodo premia e migliora la brand reputation.

Migliore, poi, è la qualità della carta di cui i sacchetti sono fatti, maggiori sono le possibilità di riutilizzo e di minore impatto ambientale.

Sacchetti di carta: logo e claim per una personalizzazione ad hoc

Il sacchetto di carta che un’azienda offre ai suoi clienti ha la stessa valenza di un biglietto da visita, con la sola differenza che è decisamente più visibile e utile. Come ogni gadget aziendale, la busta di carta può essere personalizzata come si desidera, inserendo il logo e le informazioni dell’attività o inserendo stampe, immagini e fantasie. Per fare questo, basterà selezionare il tipo di stampa.

Sacchetti di carta: a ciascuno il suo

Grazie alle infinite possibilità che la carta offre in termini di grammatura, colore, finiture e dimensioni, è possibile, in pochi passaggi, creare una shopper aziendale perfetta.. Dalle buste semplici a quelle lusso, per alimenti, bottiglie o altri prodotti, bianche, colorate, avana o in carta riciclata. Su Shop For Shop trovare il prodotto giusto alle esigenze di un’azienda è questione di pochi click.

Tecniche di stampa: le più utilizzate per le buste di carta

La stampa flessografica è utilizzata per la personalizzazione di tutte le buste in carta automatiche e in plastica, per la carta da banco per involgere le etichette adesive. In flexografia l’inchiostro è trasferito sul supporto in carta (o in plastica) attraverso l’impianto stampa flexografico. Tale inchiostro, essendo a base d’acqua tende, per la combinazione dei colori, a diventare più scuro se utilizzato su una base scura ad eccezione di colori “speciali” come l’argento e l’oro.

La stampa a caldo avviene tramite il trasferimento di una ‘’pellicola’’ lucida o opaca denominata foil su qualsiasi tipo di superficie. Essendo una ‘’pellicola’’ colorata, non è soggetto al cambiamento di colore in base al colore dell’articolo in cui viene stampata e quindi è possibile stampare un soggetto di colore chiaro (ad esempio bianco) su un fondo scuro (ad esempio nero).

La stampa serigrafica è utilizzata per personalizzare l’abbigliamento, le borse e le shopper in carta, oltre a molti altri gadget pubblicitari. L’inchiostro, essendo una vernice, è molto coprente e permette di stampare su qualsiasi supporto, non portando alcuna modifica quando viene utilizzato su un fondo più scuro.