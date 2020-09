Canarie, isola di investimenti: scopri perché

Le Isole Canarie sono sicuramente tra i luoghi più affascinanti e apprezzati del mondo, grazie ai suoi suggestivi paesaggi e alle spiagge più belle del mondo. Secondo uno studio scientifico le Isole Canarie godono del clima migliore al mondo, grazie alla costante presenza di cinquanta settimane di sole l’anno e una temperatura media che non scende mai sotto i venti gradi, con un massimo che raggiunge i ventotto.

Queste caratteristiche hanno portato questi fantastici luoghi a diventare tra i più gettonati in particolar modo all’estero, infatti sono moltissimi gli stranieri e i nostri connazionali che hanno trovato casa proprio nelle Isole Canarie. Ma quali sono le ragioni che hanno portato a questo grande successo?

Apparte il clima e la bellezza del posto, la tassazione delle Canarie ha spinto migliaia di persone a spostarsi per trovare fortuna in un sistema fiscale più flessibile e decisamente meno oneroso. In quest’articolo vi aiuteremo a capire come le Canarie sono diventate delle isole di investimenti.

Perché investire nelle Isole Canarie

Investire nelle Isole Canarie risulta particolarmente conveniente soprattutto a livello fiscale ed economico, grazie ad un regime tributario che risulta davvero vantaggioso. Questo sistema fiscale è caratterizzato e regolato attraverso il REF, ovvero il Regime Economico e Fiscale delle Canarie, considerato uno dei migliori a livello europeo.

Il REF è in grado di garantire degli strumenti e delle opportunità davvero interessanti, che offrono una tassazione ridotta. La RIC, ovvero la Riserva per gli Investimenti alle Canarie, permette di accantonare in una riserva una parte del proprio utile senza pagare le tasse. La DIC, ovvero la Deduzione per Investimenti alle Canarie, opera proprio sll’imposta. Quindi si può accantonare fino a un terzo delle tasse che si devono pagare.

Parliamo di incentivi che aiuterebbero molto in caso di apertura di una nuova attività. E’ importante, però, effettuare un’attenta analisi sulla situazione economica e sul settore nella quale si è intenzionati ad investire, dato che si tratta di una realtà molto diversa dalla nostra.

Un’altro aiuto offerto è il cosiddetto consorzio ZEC, ovvero Zona Especial Canaria, uno strumento che serve proprio a migliorare lo sviluppo economico delle Isole Canarie. Per aderire a questo consorzio basta richiedere l’autorizzazione ministeriale tramite una domanda che va arricchita da un progetto.

La grandezza dell’isola nella quale si intende investire condizionerà i requisiti necessari. Nelle isole maggiori bisogna effettuare un investimento di almeno 100 mila euro, con un l’assunzione di almeno cinque dipendenti. Nelle isole minori, invece, bisognerà investire una cifra sui 50 mila euro, insieme all’assunzione di almeno tre dipendenti. Nel caso il progetto venisse approvato, si avrà accesso al consorzio pagando semplicemente il 4 per cento delle imposte.

Dove investire nelle Canarie

Sono molteplici le località in cui conviene investire nelle Isole Canarie. Vi consigliamo innanzitutto quelle del sud, tra cui Maspalomas, che è una delle città più frequentate dai turisti e anche da molti pensionati. Inoltre ci sono Puerto Rico e Vecindario, che offrono anch’esse paesaggi suggestivi ma luoghi più rilassati. Mentre a nord si trova la città di Las Palmas, che è il capoluogo dell’isola ed è una delle località più frequentate delle Canarie.

Su quali settori puntare

I settori migliori sulla quale investire sono il turismo, la distribuzione, la ristorazione e il web. Aprire attività commerciali del settore della ristorazione può essere un’ottima idea di investimento, dato che all’estero la nostra cucina e tra le più apprezzate. Un’altra buona idea che sentiamo di consigliare è quella di aprire un autonoleggio, dato che sono tantissimi i turisti che una volta arrivate in queste splendide isole decidono di affittare una macchina.

La distribuzione può essere un altro settore remunerativo, dato che le leggi delle isole permettono lo scambio di merci in modo molto agevolato. Non bisogna sottovalutare neanche il mercato immobiliare, che risulta piuttosto florido di questi tempi.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare il sito investimenti.canarieconsulting.com.