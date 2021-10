Cappotti all’ingrosso, come effettuare l’acquisto dal web

Dopo tanto lavoro finalmente sei riuscito ad avviare il tuo business con un e-commerce di abbigliamento online.

Hai affrontato le prime sfide, individuato la tua nicchia e anche un catalogo di prodotti da vendere ai tuoi clienti.

L’ultima cosa che ti resta da fare è trovare il giusto fornitore adatto alle tue esigenze; infatti, non è sempre così scontato trovare un professionista affidabile per rifornire il tuo negozio.

Ecco perché abbiamo deciso di ideare questo articolo allo scopo non solo di darti utili consigli nella scelta del giusto grossista, ma soprattutto nel supportarti per quanto riguarda l’acquisto di cappotti all’ingrosso.

Iniziamo col dire che oggi, grazie alle numerose recensioni, trovare il professionista più adatto non è proprio così complicato soprattutto potendo contare sulla professionalità di Ghiraf un noto ingrosso online di abbigliamento per donna, con un vasto catalogo a disposizione della propria clientela di rivenditori.

Infatti, visitando il suo sito web troverai tutti i brand di Ghiraf, tra cui spiccano firme come Carla Ferroni, Coveri Collection, Gian Marco Venturi, Perla Oversize e molti altri.

Scegliendo questo grossista, sarai nelle mani di veri professionisti del settore, con più di 30 anni di esperienza e che saranno sempre a tua disposizione anche nella gestione dei prodotti più adatti per il tuo e-commerce.

In ogni caso, effettuare l’acquisto online di cappotti all’ingrosso, ma anche vestiti e maglie su Ghiraf è davvero semplice.

Per prima cosa dovrai collegarti sul loro sito www.ghiraf.it; qui potrai sfogliare un ricco catalogo di abbigliamento da donna e registrarti tramite P.IVA.

La registrazione è obbligatoria per poter vedere i prezzi e il catalogo, ma è totalmente gratuita e riservata per commercianti e possessori di Partita Iva, con il codice dell’attività riferito al commercio di articoli di abbigliamento.

All’interno del loro e-commerce troverai anche una sezione interamente dedicata alle offerte migliori del momento, così da poter rifornire il tuo negozio con capi di classe ma ad un prezzo conveniente.

I punti di forza di Ghiraf sono quindi la comodità, in quanto lo store online è accessibile 24 ore su 24, l’ampia gamma di vestiti all’ingrosso, i prezzi economici e l’assistenza clienti che non ti lascia mai solo in caso di problemi o dubbi.

Come capire se il tuo fornitore di cappotti all’ingrosso è affidabile

Dopo aver conosciuto Ghiraf e compreso come comprare cappotti all’ingrosso, troverai di seguito qualche consiglio per scegliere al meglio il tuo prossimo fornitore.

Quando ti trovi a dover valutare a quale grossista affidare le sorti del tuo negozio, ci sono degli aspetti che non puoi non tenere in considerazione.

Primo fra tutti è indubbiamente l’affidabilità del fornitore: quest’ultimo dovrebbe sempre rispettare gli accordi e i tempi di consegna e mantenere sempre alto la qualità dei prodotti e del servizio stesso.

Inoltre, deve avere a disposizione grosse quantità di prodotti, soprattutto quelli relativi alla tua nicchia di mercato, in modo da riuscire a soddisfare sempre la tua richiesta, ma soprattutto anche a stare al passo con la crescita del tuo business.

Anche la consegna della merce all’ingrosso deve avvenire nel più breve tempo possibile.

Infine, l’aspetto economico: i prezzi del tuo fornitore devono essere convenienti per te, in particolar modo nel caso acquistassi molti prodotti.

In questo caso l’ideale sarebbe richiedere degli sconti.

Questi sono tutti i consigli e gli aspetti da valutare nella scelta del fornitore, ma comunque per essere ancora più sicuro, è preferibile effettuare delle ricerche su guide apposite e su banche dati specializzate, come ad esempio Infoimprese e Kompass.

Attraverso questi portali puoi ricercare tutto ciò di cui hai bisogno, effettuando analisi in base al settore, prodotto, categoria merceologica, così da trovare il grossista che fa per te.

Per concludere possiamo affermare che scegliendo Ghiraf per il tuo negozio non avrai problemi di alcun tipo a livello di affidabilità e nemmeno sulla qualità della merce, rigorosamente made in Italy; se lo desideri potrai rivolgerti al loro sito web oppure visitare il loro unico punto vendita a Terzigno, in provincia di Napoli.