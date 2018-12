Casette in legno in vendita online

Case e casette in legno online

Il settore delle casette in legno è un mercato in espansione, dato che molta gente oggi sceglie una bella casetta di legno da installare in giardino, come ripostiglio o area da dedicare ai propri hobby.

Anche le case in legno abitabili sono però in aumento, dato che questo tipo di struttura risulta molto solida e confortevole, e si può costruire in minore tempo e con un costo molto più basso delle classiche abitazioni in muratura tradizionali.

Inoltre una casa in legno al suo interno offre tantissime caratteristiche positive, come un ottimo isolamento termico e acustico, in tutte le stagioni, una buona traspirazione data dal fatto che le travi in legno sono di fibra naturale, per cui l’aria traspira e non si creano muffe o condensa da umidità, per cui l’ambiente interno è sano e privo di allergeni.

Inoltre il legno è elastico, e resiste alle onde sismiche per cui una casa i legno è ideale in particolare in quelle zone a rischio sismico.

Il legno resiste bene anche al fuoco, infatti in caso di incendio brucia lentamente, e la struttura non crolla subito su se stessa come succede invece nelle case di mattoni e cemento.

Le case e casette in legno sono in vendita nei negozi specializzati e anche nei siti online di vendita di casette in legno, dove si può trovare una vasta scelta di prodotti da una ampio catalogo a disposizione degli utenti.

Per ogni casetta si possono vedere poi le caratteristiche, le misure, eventuali accessori da scegliere per personalizzarla al meglio, si può scegliere se montarla da soli o richiedere l’assistenza tecnica di personale qualificato per il montaggio.

Tutto questo rimanendo tranquillamente seduti al proprio pc di casa.

Casetta da giardino

Molta gente oggi sceglie una casetta da giardino in legno, da utilizzare sia come magazzino o ripostiglio per oggetti e attrezzi da giardinaggio, sia come area relax, dove dedicarsi ai propri passatempi e al bricolage.

Ma una casetta in legno si può anche trasformare in una bella sauna finlandese, dotata di allacciamento idrico e elettrico, per farla funzionare perfettamente, e quindi realizzare nel proprio giardino una piccola spa casalinga.

Inoltre chi possiede una piscina può adibire la casetta a spogliatoio, da mettere a fianco della vasca, per facilitare le operazioni di cambio costume e asciugatura, in tutta privacy.

La casetta in legno, se delle misure adatte, può anche diventare una bella dependance per gli ospiti, dove chi viene a trovarci può trovare accoglienza e comfort, in una struttura isolata dalla nostra abitazione, per mantenere una discreta privacy pur essendo ospiti nella nostra casa.

Casetta per gli attrezzi

Bisogna dire però che la maggior parte della gente sceglie una casetta per gli attrezzi da posizionare in giardino, disponibile online in diverse misure, forme e dimensioni.

Infatti questo tipo di casette in legno in vendita online è molto gettonato perchè si adatta perfettamente a ogni spazio disponibile all’aperto, sia piccolo come medio o grande.

Anche chi avesse un giardino ristretto può installare una comoda casetta per gli attrezzi in legno, magari di forma angolare, o di un metro per uno e mezzo, quindi non deve rinunciare alla comodità e all’ordine in giardino pur avendo poco spazio.

Infatti vi sono molteplici modelli di casette, anche piccole e adatte per un giardino piccolo o un terrazzo, per custodire al sicuro attrezzi da giardinaggio come zappette, rastrelli, vasi di coccio, annaffiatoio o pompa da giardino, tagliaerba, tagliasiepi, e così via.

Oltre a questi attrezzi si possono anche custodire attrezzi da lavoro e oggetti per il bricolage, e se una casetta è abbastanza ampia si può anche creare al suo interno una zona dove mettere un piano e delle mensole, per effettuare lavori di bricolage o dedicarsi al proprio hobby preferito.

Casette in legno online

Acquistare online le casette in legno è davvero molto comodo e permette di risparmiare tempo e anche denaro.

Si risparmia tempo perchè si può scegliere la propria casetta da un catalogo presente online con diversi modelli, e consultando quelli che si preferiscono si può trovare la casetta perfetta per noi, verificando tutte le sue caratteristiche nella scheda tecnica presente sulla sua pagina nell’e commerce dove viene venduta.

Qui sono indicate le misure, le dimensioni, il tipo di chiusura per porta e serramenti, se il legname è certificato Fsc, simbolo importante che indica che la casetta in questione viene realizzata con legno proveniente da foreste a gestione controllata, vale a dire che viene controllata la quantità di alberi che si piantano e si prelevano per realizzare manufatti in legno.

Il legno così realizzato è un legname di qualità, proveniente da una filiera controllata e gestita in maniera responsabile.

Ogni ditta che utilizza tale simbolo deve avere anche un codice di identificazione, a garanzia che si tratti davvero di legname Fsc.

Si risparmia denaro perchè i prezzi delle casette in legno in vendita online sono solitamente convenienti, dato che sono le stesse ditte produttrici a metterle in vendita, senza intermediari, direttamente al cliente.