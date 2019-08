Cercare una falegnameria online

‘Falegnameria online’ è una delle parole chiave maggiormente ricercate dagli utenti sulla barra bianca di in Italia nel primo semestre del 2019, in particolare da coloro che hanno acquistato casa e devono arredarla.

Oggi come oggi, infatti, in molte località italiane è sempre più difficile trovare un falegname a cui rivolgersi personalmente, poiché tale mestiere che è diventato davvero molto raro.

Come per molte altre cose, Internet viene in soccorso degli utenti: avendo azzerato le distanze, infatti, la rete permette di mettersi in contatto con una falegnameria online e ordinare i propri mobili in legno personalizzati, come armadi, librerie, cassettiere e scarpiere, mobili per il soggiorno, mobili per la cucina.

Ma quali sono i servizi che offre all’utente una falegnameria online?

Falegnameria online: configurazione e produzione

Una volta atterrato sul sito web di una falegnameria online, l’utente potrà navigare il portale ed entrare in contatto con i servizi online messi a disposizione dall’azienda proprietaria.

Generalmente, questa tipologia di portali integra al proprio interno un programma di disegno, gestione ordini e produzione che consente la realizzazione di un mobile dopo essere stato configurato in rete, sulla base delle misure fornite dall’utente e del colore scelto.

A tal proposito, su richiesta, è possibile ricevere anche a casa un catalogo con la campionatura dei colori disponibili.

La fase di produzione dura qualche giorno e l’utente può seguire step by step sul sito l’evoluzione del suo ordine ed sempre informato sullo stato di avanzamento lavori del suo mobile su misura ordinato online.

Falegnameria online: spedizione e montaggio

Concluso il lavoro, il mobile viene spedito al’indirizzo indicato in fase di configurazione dell’ordine dall’utente. Esso viene spedito smontato, diviso in uno o più colli che possono essere gestiti da un singolo.

Il più delle volte la spedizione, così come il montaggio, è compresa nel prezzo d’acquisto del mobile e non prevede, quindi, costi aggiuntivi per l’acquirente