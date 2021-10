Che cosa vedere a Catania?

Se state programmando una vacanza in Sicilia e avete deciso di visitare la splendida città di Catania, vi sono tantissime cose da vedere e da fare, vediamo quali sono le più interessanti. Catania è una delle province dell’isola e si trova sulla costa orientale della Sicilia, facilmente raggiungibile in auto, aereo e treno ed è la meta preferita per chi desidera trascorrere una vacanza tra monumenti, natura, mare, senza dimenticare la sua prelibata gastronomia.

Piazza del Duomo e Cattedrale Sant’Agata

Per iniziare il tour di Catania, il vostro punto di partenza è sicuramente Piazza Duomo, il centro nevralgico della città dove si affollano monumenti storici di grande interesse, bar, ristoranti e negozi. Al centro di Piazza Duomo si trova il simbolo della città, l’elefantino, che capeggia dall’alto di un imponente obelisco. Su Piazza del Duomo si affacciano numerosi edifici di grande valore storico-artistico come il Palazzo dei Chierici, il Municipio o Palazzo degli Elefanti e la Cattedrale Sant’Agata.

Dopo diversi terremoti ed eruzioni, la Cattedrale di Sant’Agata è stata ricostruita diverse volte, ma conserva inalterata il suo fascino; di particolare bellezza è la facciata interamente realizzata in marmo e la piccola cappella con le reliquie della Santa.

Via Etnea e il Palazzo dell’Università

Sempre nel centro storico di Catania, si snoda la via principale della città, Via Etnea, dove si affollano edifici storici, negozi, botteghe artigianali e piccole chiese in stile barocco. Percorrendo la via Etnea, ci si imbatte in una delle piazze più suggestive di Catania, la Piazza dell’Università, circondata da splendidi edifici e da un imponente porticato. Lungo l’arteria principale della città si raggiunge anche Villa Bellini, il parco cittadino di Catania, un’oasi verde punteggiata di fontane, statue, aiuole fiorite e ampi prati verdi.

Il Monastero dei Benedettini

Uno dei principali luoghi di interesse a Catania è sicuramente il Monastero dei Benedettini, uno dei più grandi in Europa. All’interno del Monastero potrete ammirare le stanze, il refettorio, visitare i giardini e conoscere da vicino la vita dei monaci catanesi. Presso il Monastero, ristrutturato di recente, si svolgono diverse manifestazioni culturali, laboratori artistici e le lezioni del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università.

I mercati di Catania

Quando si parla di Catania, nella lista delle cose da vedere e da fare, non può mancare una passeggiata tra i mercati popolari della città. Il più importante mercato della città è sicuramente la Pescheria, dove si vende perlopiù il pesce, ma non è difficile imbattersi in tante bancarelle di street food di carne e pesce. I mercati catanesi sono un concentrato di odori, sapori e colori e sono il vero e proprio simbolo della città. Se visitate Catania nel weekend non perdetevi il mercato delle pulci, dove acquistare oggetti da collezione o semplicemente perdersi tra le tantissime bancarelle colorate.

La strada delle Chiese

Se amate l’arte e in particolare le chiese, non perdetevi una passeggiata in Via Crociferi, dove a ogni angolo è situata un’antica chiesa o delle piccole cappelle votive, dei pregevoli capolavori dell’architettura cristiana.

L’Etna

Chi visita Catania, ha la possibilità di ammirare da vicino l’imponente e spettacolare Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. A Catania, ci sono numerose agenzie che organizzano tour guidati sull’Etna, sia a piedi che in jeep. Fare un’escursione sull’Etna è un’esperienza indimenticabile, perché si ha la possibilità di vedere la potenza imperiosa di un vulcano e gli spettacolari paesaggi che ha creato con le sue numerose eruzioni. Tra le cose da vedere sull’Etna troviamo anche alcuni cimiteri e luoghi sacri.