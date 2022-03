Fai crescere il tuo profilo Instagram grazie al supporto di Camilla Solai

Tra tutti i social oggi presenti, è fuori di dubbio che Instagram ricopra un ruolo da assoluto protagonista per chi vuole farsi conoscere e portare la propria attività online all’attenzione del grande pubblico, specie quello più giovane.

A tal fine Camilla Solai, con il suo sito di Instagram Coach https://camillasolai.it/ aiuta le piccole/medie imprese a servirsi di Instagram per il loro successo in rete. Non occorre quindi rivolgersi a una costosa agenzia di web marketing o a un Social Media Manager per trovare la strategia più adatta alle proprie necessità e ai propri scopi: attraverso il percorso 1:1 proposto da Camilla Solai, infatti, riuscirai ad arrivare a tutti i tuoi potenziali clienti.

Le consulenze offerte, così come la formazione, sono personalizzate: in questo modo ciascun cliente sarà sicuro di usare uno strumento professionale ideato appositamente per incrementare i clienti, e di conseguenza i guadagni, della propria attività imprenditoriale online.

Come si articola il percorso 1:1

Andiamo quindi a vedere brevemente come si articola la proposta di Camilla Solai. Innanzitutto l’Instagram Coach non prevede di comprare follower (pratica da molti adoperata ma assolutamente sconsigliata e da evitare) e non contempla nessun altro stratagemma del genere per aumentare in modo del tutto artificiale il numero di utenti che seguono il tuo profilo.

L’unica regola da seguire per attirare nuovi clienti sulla tua attività su Instagram e incrementare le vendite della tua azienda, o il successo del tuo profilo, è ottimizzare i contenuti che decidi di postare in modo che risultino essere interessanti, accattivanti e capaci di incrementare le interazioni nelle storie che vuoi pubblicare. Il tutto per formare una grande Community su Instagram, che sarà poi quella che ti supporterà e sosterrà nella tua avventura imprenditoriale.

Cosa prevede l’Instagram Coach di Camilla Solai

Nello specifico il percorso coaching 1:1 per Instagram vuole portare dei miglioramenti al tuo mindset, farti apprendere il corretto funzionamento del social, aiutarti a realizzare il tuo brand e a vendere i tuoi prodotti.

Le strategie di marketing che Camilla Solai ti insegnerà ad applicare, si concentrano sulla revisione dei tuoi contenuti e ti permetteranno di risolvere tutte quelle difficoltà che comunemente incontrano gli aspiranti imprenditori digitali, come: avere tanti visitatori sul proprio profilo Instagram che però per qualche motivo non diventano poi dei follower; scarso interesse da parte del pubblico a comprare quello che proponi e così via.

L’Instagram Coach ti permetterà inoltre di crescere in maniera organica. Che cosa vuol dire? In pratica, si tratta di far decollare il tuo profilo senza spendere soldi in pubblicità a pagamento tipo inserzioni o sponsorizzazioni, oppure servirsi di scorciatoie controproducenti come l’acquisto di follower.

Per crescere su Instagram non devi avere troppa fretta ma occorre invece pazienza, una giusta dose di creatività, perseveranza e una buona strategia di web marketing. Il primo passo da fare, come spiega il sito di Camilla Solai, è definire il cliente ideale della tua attività: solo così potrai infatti realizzare contenuti di valore e mirati su uno specifico target di utenti.

Altro aspetto importante è l’ottimizzazione del tuo profilo su Instagram, che deve essere raggiunta mediante l’adozione di apposite tattiche di web marketing. Per sbaragliare la concorrenza va poi effettuata una scrupolosa analisi dei propri competitor, soprattutto per capirne gli aspetti deboli e quelli più forti.

L’importanza della Community

Come ribadito dall’ Instagram Coach, la Community rappresenta il valore aggiunto al tuo profilo su Instagram perché si tratta di un gruppo di utenti interessati ai tuoi prodotti o servizi e che ti segue assiduamente. Sul sito di Camilla Solai troverai tutti i consigli utili a formare una Community numerosa.