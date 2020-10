Come configurare 3 monitor pc per lavorare in multi tasking: guida completa

Impostare 3 monitor pc per lavorare in multitasking può essere una risorsa preziosa in questo periodo in cui il corona virus ha accresciuto enormemente il cosiddetto “smart working”: 1/3 dei dipendenti sta lavorando da remoto rispetto al 5% che già lo faceva da prima. Inoltre, se fino a ieri era un’opzione molto costosa, in questo momento i monitor anche di grandi dimensioni in HD sono diventati un’opzione alla portata di tutti e le schede grafiche sono molto potenti.

Perché configurare 3 monitor e scegliere il multitasking?

Le principale ragione per scegliere il multitasking attraverso i 3 monitor è quella di migliorare la propria produttività. Vediamo in dettaglio come:

evitando di aprire molte finestre sul proprio desktop e dover continuamente passare da una all’altra

configurando ogni monitor in funzione delle proprie esigenze: ad esempio se un monitor sarà dedicato alla componente grafica potrete scegliere un monitor con una risoluzione maggiore oppure orientare verticalmente un monitor per poter leggere più agilmente documenti lunghi.

svolgendo contemporaneamente più compiti, ad esempio scrivere un articolo e avere sott’occhio i dati oppure la possibilità di scrivere un codice e vedere sull’altro monitor il risultato

Oltre alla produttività non è da sottovalutare la componente gaming: giocare avendo una visione a tre monitor del campo da gioco è davvero un’altra cosa!

Come configurare 3 monitor per Windows 7,8 e Windows 10

Ecco una veloce guida su come impostare 3 monitor sul vostro pc per iniziare a cimentarvi con il multitasking:

1) Assicuratevi di avere una scheda video che possa supportare fisicamente tre monitor. Potete verificarlo in maniera abbastanza semplice guardando il retro del computer e verificando che ci siano tre uscite video (solitamente sono presenti uscite DVI, DisplayPort, HDMI). E se ci sono solo due uscite? Non disperate, potete acquistare uno splitter video.

Attenzione, perché non tutti i computer sono adatti, la maggior parte hanno una scheda grafica per configurare solo due monitor. Inoltre, anche se sono presenti 3 schede video, è importante verificare che il computer possa supportare contemporaneamente tutti e tre i monitor con una ricerca online.

2) Una volta verificata la compatibilità, potete passare a connettere i monitor, comprando dei monitor extra in caso di bisogno. Per l’acquisto dei monitor teniamo presente le qualità degli altri monitor disponibili (quanti pollici sono? vogliamo variare la risoluzione grafica?) e banalmente lo spazio che abbiamo a disposizione sulla scrivania. Importante in questa fase ricordarsi di verificare anche la compatibilità delle uscite delle scheda video con l’ingresso dei monitor: ci sono schede che hanno solo uscite HDMI.

3) Dopo aver connesso tutti i tre monitor potete passare alla vera e propria configurazione del computer per iniziare a lavorare in multitasking. Se avete Windows 7 o Windows 8, fate click con il tasto destro del mouse sul desktop e selezionate “Risoluzione Schermo/Screen Resolution”. Se avete Windows 10, sempre dopo il click con il tasto destro del mouse, potete selezionare “Visualizza impostazioni/ Display Settings”.

4) Adesso vi dovrebbe apparire la schermata in cui configurare le opzioni per più monitor in Windows, controllate che tutti i monitor siano stati rilevati. Se un monitor non viene visualizzato provate a cliccare “Rileva”, se anche questo non funziona potrebbe essere un problema di connessione oppure la risoluzione dello schermo potrebbe essere troppo alta.

A questo punto, selezionate il monitor che intendete usare come schermo principale, questo è dove sarà visualizzata la barra dello start e delle diverse applicazioni.

5) Adesso, dal menù a discesa che comparirà potete scegliere se duplicare lo schermo oppure estenderlo a tutti e tre i monitor, in questo ultimo caso amplierai l’area di lavoro. Duplicando lo schermo, invece, visualizzerai il tuo desktop su tutti e tre i monitor.

Adesso puoi finalmente iniziare a lavorare su tutti e tre i tuoi monitor, migliorando il tuo lavoro quotidiano grazie al multitasking!