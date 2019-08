Come posizionare la TV in salotto

Ormai è un dato di fatto che il televisore sia un must immancabile nell’arredamento di ogni casa. Ovviamente considerato come vero e proprio complemento d’arredo, va anche trattato come tale quando si parla di posizionamento all’interno dell’ambiente.

La stanza in cui maggiormente preferiamo tenerlo è il salotto, perché amiamo guardare la TV seduti sul nostro divano dopo una giornata lavorativa stressante. Ecco quindi che diventano importanti alcuni fondamentali requisiti, quali cioè: la posizione, l’altezza, l’esposizione rispetto alla luce e agli altri complementi d’arredo presenti. Per cui, se impariamo a posizionare la TV in salotto secondo queste poche semplici regole, ci troviamo anche un’armonia d’arredo che non ci saremmo mai aspettati.

Un problema da non trascurare: l’illuminazione

Un primo fattore che in goni caso non va mai trascurato è dato dall’illuminazione, sia essa naturale o artificiale. Non è bello infatti che la luce invada il display del televisore togliendoci la visibilità dello schermo. Ecco dunque che dobbiamo disporre lo schermo in base a come la luce filtra nel salotto. Si deve tener conto della posizione della finestra: in tal senso dunque la tv non andrebbe mai messa parallela ad una finestra.

Viceversa, rispetto a quelle che sono le luci artificiali, il televisore non va bene messo sotto alle lampade o ad altri sorgenti di luce. Questo vuol dire che va messa leggermente avanti e laterale rispetto alle diverse fonti di luce, o anche in diagonale rispetto ad esse.

Le varie soluzioni e i mobili tra cui scegliere

Se il posto migliore per il nostro televisore è in salotto, allora anche durante l’arredo va tenuto in considerazione questo complemento come parte integrante del nostro mix di elementi.

Al di là di quelle che possono essere le scelte di stile e design, la prima cosa da guarda è quanto spazio abbiamo a disposizione. Di solito quindi la TV andremo ad appoggiarla su di un mobiletto, o anche la potremo appendere al muro, se il salottino è piccolo e dalle dimensioni contenuti. Inficia poi anche il modello della televisione, che in base ai suoi requisiti permetterà di affidarci a dei sostegni fissi o mobili (questi ultimi molto più convenienti perché ci consentono di roteare la tv).

Incassare la TV in un pannello

Altra soluzione permessa dal design potrebbe essere quella di incassare il televisore in un pannello. Quest’ultimo, scelto dalle dimensioni che più riteniamo opportune, al centro dovrà disporre di un vano in cui apporre lo schermo.

Il consiglio è nei selezionare pannelli che siano più voluminosi della TV, così che potranno andare a coprire i cavi utili a collegare la TV, senza che questi guastino l’estetica del salotto.

Infine possiamo anche scegliere una piccola angoliera da dedicare esclusivamente ad appoggiarvi su lo schermo. Essa dovrà essere in linea con il nostro stile, per cui sarà molto semplice sceglierla alla mora e di tendenza. Comunque sia per fare una figura eccelsa, meglio se prendiamo questo mobiletto con delle linee pulite e semplici. L’ideale sarebbe sceglierlo in legno laccato, o anche in metallo e in vetro. Per quel che concerne le nuance, sempre meglio rimanere su toni neutri. Per i più strong comunque, andrà bene anche un gioco di contrasto tra bianco e nero.