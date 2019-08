Come risparmiare in viaggio con le app

A tutti piacerebbe viaggiare e risparmiare allo stesso tempo. Il miglior alleato in viaggio è ormai il nostro smartphone, lo strumento più utile per aver a disposizione mappe, app per trovare hotel o ristoranti, e ovviamente per tenersi in contatto con chi non è con noi e per scattare dei bellissimi ricordi da condividere sui social con i nostri amici.

Se si vuole viaggiare e risparmiare soldi, sono disponibili numerose app da poter installare prima di partire. Nei successivi paragrafi vi elencheremo le migliori app da avere con voi quando andate in vacanza.

UBER

Iniziamo l’elenco con una app molto utile per spostarsi all’interno di grandi città.

Uber ti offre la possibilità di trovare un taxi ad un prezzo molto basso, questo anche perché si può dividere il costo del taxi anche con altre persone. Uber in automatico trova altri utenti che vogliono raggiungere la vostra stessa destinazione così potrete condividere il taxi e risparmiare soldi. Dicevamo utile in grandi città perché per far si che l’app, ma soprattutto il risparmio, funzioni bene bisogna essere in tanti utenti che cercano un taxi in zona.

FLIXBUS

Rimaniamo sempre in tema trasporti. Questa app vi permette di viaggiare con i bus privati di Flixbus e di risparmiare un sacco di soldi. Copre numerose tratte in Italia e nel resto dell’Europa a prezzi molto convenienti. Vi basterà selezionare la stazione di partenza e l’arrivo e l’app troverà il bus più economico per voi e potrete scegliere diversi orari di partenza.

TRAINLINE

Un’altra app per il trasporto è Trainline. L’app confronterà i prezzi delle compagnie ferroviarie e troverà la soluzione più conveniente per voi.

N26

Si tratta questa volta di una app utile per pagare in viaggio, soprattutto all’estero, evitando le commissioni della vostra banca e risparmiando sulle valute di cambio.

Al suo interno ci sono tutte le funzioni di un bancomat, potrete pagare direttamente dal vostro smartphone e trasferire denaro, senza doversi portare dietro molti soldi in contanti, evitando così tutti i rischi che ne conseguono.

THE FORK

Un’ottima applicazione da avere sul proprio smartphone anche quando non si è in viaggio è The Fork.

Con questa app gratuita potrete prenotare un tavolo al ristorante e ottenere fino al 50% di sconto alla cassa. L’app è utilizzabile sia in Italia che in molti altri paesi dell’Europa, servendosi del GPS, trova intorno a voi numerosi ristoranti con diversi sconti. Vi basterà selezionare il ristorante che vi è piaciuto di più, prenotare il tavolo e una volta che andrete a pagare in cassa riceverete lo sconto che vi era stato precedentemente indicato.

TRIVAGO

In fase di organizzazione del vostro viaggio potrete usufruire dei servizi e delle offerte di un’ottima app per risparmiare: Trivago.

L’app vi consente di trovare voli e hotel ad un prezzo vantaggioso. Questo motore di ricerca confronta i prezzi di quasi 200 compagnie tra voli e hotel e trova la soluzione più conveniente per voi.

AIRBNB

Questa fantastica app vi permetterà di risparmiare molti soldi sull’alloggio. All’interno potrete trovare innumerevoli case vacanza lasciate a disposizione dai proprietari. Le tariffe sono veramente molto vantaggiose e potrete alloggiare in bellissime case spendendo poso.

La cosa fantastica è che potete scegliere case private presenti in tutto il mondo. Un’ottima alternativa all’hotel.