Come tingere le scarpe in pelle a casa

Le scarpe in pelle sono un must-have versatile che non passa mai di moda. Sono scarpe resistenti e durature e rappresentano per questo un investimento intelligente con cui riempire il proprio armadio.

Può capitare, però, che il colore della pelle, col tempo, sbiadisca leggermente, o che proprio quel colore passi di moda e sia più difficile da abbinare al proprio abbigliamento. Si finisce dunque per desiderare delle scarpe di una tonalità diversa. Altre volte una riverniciatura delle scarpe del loro stesso colore (o di una sfumatura molto simile) dona semplicemente ad esse una rinnovata lucentezza che le fa sembrare nuove di zecca. Ecco perché cimentarsi nella tintura delle proprie scarpe a casa.

Come tingere le scarpe in pelle

I colori per pelle si distinguono dalla vernice acrilica per scarpe per il loro funzionamento. La prima, infatti, penetra nella pelle per macchiarla in modo permanente, creando una superficie colorata che mantiene le proprietà e la ricchezza originarie della pelle.

Le scarpe verniciate possono essere poi curate come qualsiasi altro prodotto in pelle, con cera per scarpe e con creme per mantenerne la lucentezza. I coloranti per cuoio devono essere applicati solo su pelli di colore chiaro.

Per tingere le scarpe di pelle sono necessari i seguenti prodotti.

Preparatore/sgrassatore

Questo prodotto è essenziale per rimuovere le finiture di fabbrica (come oli, cera e silicone) dalle scarpe prima di applicare la vernice o la tintura.

I coloranti per pelle sono specificamente formulati per macchiare la pelle permanentemente, creando una finitura profonda e molto pigmentata senza rovinarla. I coloranti specifici, infatti, tingono la pelle delle scarpe senza seccarla, anzi la idratano durante il processo di tintura.

Per mantenere le scarpe tinte di un colore duraturo, acceso e appariscente e che resiste all’acqua, bisogna lucidarle regolarmente. Esistono diverse cere colorate per scarpe, oltre quelle neutre che funzionano su qualsiasi colore di base.

Per applicare i vari prodotti, è utile usare un panno morbido e specifici applicatori di lana per tinture.

Dove acquistare la vernice per pelle?

Il sito italiano di vernici per pellame più fornito è sicuramente https://www.verniceperpelle.it/ che offre più di 150 tonalità di tinture diverse. Una scelta di colori così vasta permette di trovare la tonalità perfetta per rinnovare il proprio paio di scarpe in pelle o il colore desiderato per cambiare completamente l’aspetto delle proprie scarpe. Nel sito si trovano in vendita tutti i prodotti appena elencati e anche gli accessori necessari per tingere le scarpe.

Procedimento passo per passo

Per tingere le scarpe di pelle bisogna iniziare strofinandole con il preparatore, che le sgrassa e rimuove la finitura di fabbrica. Per un buon risultato finale è bene sgrassarle con attenzione e pazienza e poi lasciarle asciugare per qualche minuto.

Prima di procedere alla tintura, inumidire la pelle con un flacone spray pieno d’acqua, assicurandosi che la pelle sia umida in maniera uniforme.