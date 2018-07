Con l’usato sicuro spendi meglio senza rinunciare alla qualità

Sono per fortuna lontanissimi i tempi del visto e piaciuto, i tempi forse più bui della storia del mercato delle auto di seconda mano, quando prima di acquistare era necessario fare centinaia di controlli e di fidarsi del venditore giusto.

Venditori di auto che non hanno mai, purtroppo, goduto di poca fama, data proprio l’inaffidabilità tipica delle vetture di seconda mano.

Oggi, finalmente, le cose sono cambiate. Puoi portarti a casa un usato sicuro, garantito dalle migliori case automobilistiche, a prezzi fortemente ridotti rispetto al nuovo e senza dover più fidarsi ad occhi chiusi del venditore.

Che fare allora? Conviene ancora acquistare un’auto nuova? Oppure il mercato dell’usato può finalmente farci godere di tutto quello di cui abbiamo bisogno quando compriamo un’auto? Vediamolo insieme.

L’usato garantito: più di 100 controlli prima della vendita

Come abbiamo detto in apertura, la formula del visto e piaciuto è ormai (finalmente, aggiungiamo noi) una questione del passato. Siamo infatti davanti ad un usato garantito che passa più di 100 controlli, che può garantirci dunque pari affidabilità del nuovo.

Pur risparmiando somme decisamente consistenti, possiamo metterci al volante di una vettura che ci fa risparmiare tanto, a tutto vantaggio di chi fa una scelta così intelligente.

L’usato garantito che trovi dalle migliori reti di venditori attraversa più di 100 controlli, sia sulla parte meccanica che su quella elettrica, per garantirti un acquisto privo di difetti e problematiche.

Ottima anche l’assistenza post-vendita

Di sicuro livello e spessore anche l’assistenza post-vendita, che oggi anche sull’usato è in grado di offrirti copertura totale sui guasti elettronici e meccanici, anche fino a 24 mesi.

Anche in questo caso, dunque, siamo davanti a condizioni praticamente pari a quelle che vengono offerte sul nuovo.

Quanto si può risparmiare?

Con l’usato, che si tratti di km 0 oppure di una soluzione con più chilometri sulle spalle, puoi risparmiare davvero tanto. Partiamo da un risparmio minimo del 25%, per finire anche intorno al 50%, se sappiamo scegliere le vere occasioni che fanno al caso nostro.

Si tratta di risparmi percentuali, che dunque diventano molto più sostanziosi per vetture di fascia alta e che hanno in genere prezzi di listino decisamente importanti.

Puoi dunque scegliere oggi quelli che sono modelli usati garantiti, con le certificazioni e le garanzie delle migliori case automobilistiche italiane, risparmiando senza mettere in alcun modo a repentaglio la sicurezza tua e di chi porti in auto con te.

Non fidarti più di chi vende senza garanzia

Il modello “visto e piaciuto” è ovviamente destinato a soccombere. Nessuno infatti dovrebbe più rivolgersi a reti di vendita che non possono in alcun modo garantirci sicurezza sull’acquisto e anche una discreta assistenza post vendita. Scegli soltanto il meglio, rivolgiti alle migliori reti di distribuzione di auto usate garantite e scegli il modello che hai sempre sognato, risparmiando migliaia di euro, che potrai spendere in quello che meglio credi.

L’usato garantito è sempre una grande occasione.Perché rinunciare?