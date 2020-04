Consigli per arredare casa col legno

Nel momento in cui ci approcciamo ad una nuova casa, e solo in quel momento, comprendiamo quanto sia vasta e variegata la nostra possibilità di scelta per quanto riguarda il capitolo arredamento: è veramente incredibile quanti materiali, colori, stili possano andare ad incrociarsi per dare vita alla dimora dei nostri sogni. Esistono una serie innumerevoli di stili, ma negli ultimi anni è uno tra i tanti ad aver trovato grande fortuna. Si può ad onor del vero parlare di una riscoperta, perché era un materiale utilizzato già in passato ed anche ampiamente. Stiamo parlando del legno.

La riscoperta del legno

Storicamente utilizzato soltanto per determinati tipi di abitazioni, tipicamente quelle costruite in località di campagna, il legno è rimasto in discreto disuso per qualche decennio. Le occasioni nelle quali si verificava un approccio a questo materiale potevano essere, per esempio, i quesiti legati al come scegliere un tavolo da pranzo in legno, e poco più di questo. Elementi, dettegli: non intere case.

E invece le ultime tendenze di arredo degli ultimi anni, grazie anche alla tematica sempre più forte dell’ecosostenibilità, hanno riportato in voga questa materia che offre possibilità a dir poco straordinarie e che si può applicare davvero a 360°. Senza contare, sempre legato al discorso ecologico, che è uno dei principali materiali che può essere utilizzato anche riciclato e di recupero.

Si tratta di un elemento che ci porta a stretto contatto con la natura, e che può dare alla nostra casa un aspetto davvero molto accogliente, quasi “caldo” per certi aspetti. Sono davvero numerosi in realtà gli stili che si rifanno all’utilizzo del legno al loro interno, a seconda della tipologia e della quantità: rustico, shabby chic, vintage, orientale, moderno e così via. Un mix che ben rappresenta le infinite possibilità legate a questo materiale particolare.

Se lo desiderassimo, infatti, potremmo costruire una casa completa interamente in legno. Qualsiasi componente delle abitazioni può rivedersi in tale materia prima: dagli elementi principali fino all’arredamento, dai rivestimenti a parete sino agli elementi più legati al decoro. Ma anche ovviamente mobili e oggettistica più semplice. Vediamo quali possono essere alcune possibilità, legate ad elementi singoli e non ad abitazioni interamente costruite in legno.

Gli elementi singoli e i dettagli

Se vogliamo prendere in considerazione soltanto alcuni elementi, due esempi perfetti possono essere rappresentati da differenti tipologie di mobilio: un mobiletto da salotto da una parte, una toeletta dall’altra. Gli scopi sono chiaramente differenti, e gli ambienti nei quali andremo a posizionare questi oggetti anche, ma il risultato sarà sostanzialmente il medesimo: dare quel tocco in più, a seconda della tipologia del legno. Questo può infatti far risultare l’ambiente più rustico oppure più elaborato, quasi più curato. Tutto sta nella scelta lignea che compiamo.

Fortemente collegato alla tipologia del legno è, chiaramente, anche il colore: anche in questo caso sarà molto importante calibrare la nostra decisione, perché l’elemento di mobilio – qualsiasi esso sia – dovrà entrare in perfetta armonia con il resto della stanza e con i colori. C’è poi la possibilità di utilizzare il legno per elementi secondari ma in grado, al colpo d’occhio, di fare comunque la differenza: per esempio le mensole oppure altri tipi di decorazione.

Altra tipologia di utilizzo, già citata in precedenza ma chiaramente più “forte” di fronte agli occhi sono i rivestimenti delle pareti in legno: anche in questo caso comunque bisognerà giocare molto attentamente sulla duttilità e malleabilità del materiale in questione, poiché sarà fondamentale la scelta della tonalità per modificare totalmente l’impressione che la nostra stanza (o la nostra casa completamente) farà agli occhi di qualsiasi ospite ne verrà in contatto.