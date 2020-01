Consigli pratici per rimettersi in forma dopo le feste

I buoni propositi per il nuovo anno e i sensi di colpa successivi alle abbuffate dopo un periodo di festa provocano in molte persone la voglia di rimettersi in forma e perdere peso velocemente.

Le regole che descriveremo in seguito riguardano tre aree fondamentali per il benessere della persona ovvero attività fisica, alimentazione, riposo.

Se non si tiene conto di almeno uno di questi tre fattori, i miglioramenti fisici tarderanno ad arrivare.

Ecco, di seguito, cinque consigli per rimettersi in forma:

1. Ricominciare ad allenarsi gradualmente

È inutile allenarsi sette giorni su sette per compensare un periodo di inattività fisica o sgarro alimentare. L’organismo ha bisogno di stimoli allenanti accompagnati da adeguato riposo per favorire i processi di adattamento muscolari.

Per chi si allena in palestra con i pesi, ad esempio, i tempi di recupero sono in media di quarantotto ore. Dopo una seduta di allenamento intensa in sala pesi quindi è opportuno riposare almeno un giorno.

Tra una seduta e l’altra, se proprio non si riesce a stare fermi, si può inserire un allenamento cardiovascolare di bassa intensità e tempo prolungato.

Discorso a parte va fatto per lo stretching. I tempi di recupero sopra descritti non riguardano l’allungamento muscolare che, invece, può essere eseguito anche tutti i giorni.

2. Prima l’allenamento con i pesi poi quello cardiovascolare

Se l’obiettivo è quello di rinforzare i muscoli e perdere peso la sequenza ottimale di allenamento deve essere la seguente:

pesi cardio stretching

Per spiegare il perché di questa sequenza è necessario fare una sintesi dei processi metabolici del nostro corpo: durante attività intensa la fonte energetica necessaria alla contrazione muscolare proviene principalmente da composti altamente energetici presenti nel muscolo e da carboidrati e zuccheri presenti nel muscolo e nel sangue. Durante sforzi più moderati e prolungati la fonte energetica impiegata è mista e coinvolge anche i grassi.

Per questo è preferibile inserire prima esercizi intensi e di breve durata come gli esercizi in sala pesi e poi gli esercizi cardiovascolari come tapis roulant, cyclette, vogatore.

Inserendo l’attività cardiovascolare dopo una sequenza intensa di esercizi di rinforzo muscolare si utilizzeranno maggiormente le riserve adipose a scopo energetico perché le riserve glucidiche saranno utilizzate prima.

3. Consigli sull’alimentazione

Al fine di mantenersi in forma oltre a essere attivi occorre monitorare costantemente il proprio peso corporeo dando la giusta attenzione anche alla propria alimentazione.

Analizziamo qualche consiglio pratico da applicare:

Includere nella propria dieta ortaggi, cereali frutta e legumi

Questi alimenti contengono una buona dose di importanti carboidrati come l’amido, minerali e vitamine.

Ridurre il consumo di grassi ed optare per grassi di qualità

Per evitare aumenti improvvisi di peso e garantire la corretta salute cardiaca e dell’apparato cardiovascolare occorre introdurre con moderazione i cibi grassi di origine animale , per evitare un innalzamento dannoso del colesterolo nel sangue, si consiglia di mangiare (nelle dosi corrette) grassi di origine vegetale come l’olio d’oliva e o quelli contenuti nel pesce azzurro e il salmone.

Bere acqua abbondantemente

E’fondamentale mantenersi sempre idratati per garantire le corrette funzioni fisiologiche del nostro organismo si consiglia pertanto di bere sempre almeno 1,5/2 litri di acqua al giorno.

Ridurre al minimo bevande alcoliche, zuccherate e cibi dolci

Uno dei principali nemici del dimagrimento è l’elevata quantità di zucchero e di calorie presente negli alimenti.

Essi contribuiscono soltanto a fare innalzare nell’organismo ormoni che contrastano il dimagrimento e causano danni ad organi e tessuti.

4. Riposare è fondamentale

Per favorire il dimagrimento occorre sempre dormire le giuste ore durante la notte, bisogna sempre dormire non meno di 7/8 ore per notte.