Diventare carrellista a Torino

Perché una formazione adeguata sulla sicurezza dei carrellisti è cruciale nel management di una azienda? Quanto conta la logistica nella gestione delle scorte? Domande che trovano risposte esaustive nel corso per carrellisti a Torino, suddiviso in moduli atti a comprendere tutti gli aspetti tecnici, giuridici e pratici della mansione.

Una flotta di carrelli elevatori permette alle imprese di dislocare velocemente le merci nei depositi e soprattutto di poter sfruttare gli spazi disponibili in magazzino. A volte vani stretti, combinazioni di volumi inagibili, persone in movimento e rumori assordanti sono condizioni fatali nelle quali i rischi di incidenti e traumi si verificano con più frequenza. Il D. Lgs. 81/2008 e l’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 richiedono che gli addetti siano provvisti di una certificazione prima di occupare il posto di lavoro. Diventa imprescindibile scegliere corsi per carrelli elevatori tenuti da figure professionali autorizzate, in grado di fornire la formazione idonea per chi si occupa di logistica e supply chain management.

Corso carrellisti: produttività in magazzino

Molti incidenti con carrelli elevatori implicano la collisione e il danneggiamento di merci non ancora stoccate e altri equipaggiamenti logistici presenti in magazzino. Una conduzione scorretta del transpallet può costare un trauma al carrellista, una perdita di materia prima, il danneggiamento del mezzo e una conseguente perdita di produttività aziendale. Il corso carrellisti a Torino permette di mantenere i dipendenti in sicurezza, rispettare le normative vigenti e soprattutto di onorare le scadenze di magazzino previste dal cronogramma logistico.

L’azienda Tini specializzata in corsi sicurezza a Torino mette a disposizione diversi moduli formativi che aiutano i lavoratori ad affinare le procedure di movimentazione dei carrelli elevatori e di altri forklift presenti nei depositi. In base alle istruzioni d’uso dei vari modelli di carrelli elevatori verranno illustrate le manovre adeguate da mettere in atto sia a vuoto che a pieno carico, rispettando le capacità massime dei vari mezzi a disposizione.

Con un corso carrellisti Torino sarà altresì possibile corredare la formazione degli addetti con nozioni specifiche operazionali della logistica del magazzino. È imprescindibile per la buona performance delle vendite sapere gestire in condizioni di urgenza tutta la documentazione correlata alle merci in arrivo e in uscita, applicare le modalità FIFO e LIFO e prevenire ritardi o scarti dovuti a incuria nella rotazione degli stock.

Investire nella sicurezza

Le collisioni tra carrelli elevatori causano non solo dei costi in relazione alla produttività aziendale, ma soprattutto in termini di capitale umano quando l’addetto contrae un trauma grave e non può più svolgere la sua mansione. Un buon corso per carrellisti riesce a formare alla perfezione le figure spesso centrali nei magazzini e nei depositi. A causa di infortuni sul lavoro a volte si perdono dei preziosi alleati che conoscono le dinamiche del deposito merci anche meglio del titolare. Questo vuoto logistico all’interno dell’azienda arreca un danno esorbitante e destabilizza i nuovi addetti che non conoscono le peculiarità della mansione. Investire nella sicurezza sul lavoro permetterà alle imprese di qualsiasi settore merceologico di risparmiare molto denaro sul lungo termine.

Requisiti e propositi

La formazione certificata per carrelli elevatori industriali punta a formare le figure professionali cardine dei magazzini e dei depositi, per condurre i mezzi logistici in totale sicurezza. Quali sono gli obbiettivi del corso carrellisti Torino:

– Familiarizzare con i componenti tecnici del transpallet

– Conoscere le possibilità e i limiti d’utilizzo del forklift

– Conferire all’addetto le competenze teoriche, pratiche e normative necessarie a svolgere la mansione

– Fornire prove di guida pratica, con manovre, prese del carico, sosta e nozioni di sicurezza.

I requisiti necessari al compimento del percorso formativo in materia di carrelli elevatori e operatore logistico constano nel possesso di una regolare patente di tipo B e l’apprendimento completo dei moduli proposti dai professionisti Tini.

Anche l’aspetto della manutenzione del carrello elevatore riveste un’importanza cruciale per la protezione del carrellista e dei colleghi. Essere in grado di fare un’ispezione visiva dei vari componenti del veicolo è il primo passo verso l’identificazione di pericolose anomalie tecniche. Controlli quotidiani, redazione di schede tecniche dei guasti riscontrati, sostituzione sistematica di pezzi di ricambio, e monitoraggio dei rumori sono una prassi che diventerà routine per gli addetti che hanno scelto il corso carrellisti di Torino.