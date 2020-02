Cosa vedere a Firenze: i luoghi più importanti

Firenze capoluogo della Toscana e patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1982, conosciuta come la culla del Rinascimento, è caratterizzata in ogni suo angolo dallo straordinario sviluppo letterario, artistico e scientifico grazie ai propri artisti, pensatori, letterari e scienziati di fama mondiale, basti pensare a Leonardo da Vinci (che qui creò uno dei suoi capolavori la Gioconda), Michelangelo, Macchiavelli, Brunelleschi, Galileo. Divenne ben presto uno dei centri più importanti della rinascita della cultura.

Tutte le donazioni artistiche delle intelligenze del passato come Petrarca, Boccaccio, Brunelleschi, Michelangelo, Giotto, Cimabue, Botticelli, Leonardo da Vinci, Donatello, Lorenzo de’ Medici, Machiavelli, Galileo Galilei e Dante Alighieri, hanno fanno del centro storico di Firenze uno dei luoghi con la più alta concentrazione di opere d’arte al mondo. Riconosciuta come città dell’arte con un rarissimo patrimonio di architetture, dipinti, sculture, regala ai visitatori innumerevoli ed incantevoli opere anche a cielo aperto. Nel cuore della città si trova la famosa Piazza della Signoria dove si può apprezzare la maestosità di Palazzo Vecchio, con la sua torre alta 94 metri, che oggi ospita la sede del Comune e i capolavori scultorei della Loggia dei Lanzi. Firenze ospita anche uno dei musei più amati ed apprezzati al mondo che è la Galleria degli Uffizi dove al suo interno possiamo immergerci nella più considerevole collezione di realizzazioni di Raffaello e Botticelli, oltre a quelle di Giotto, Tiziano, Pontormo, Bronzino, Andrea del Sarto, Caravaggio, Dürer, Rubens ed altri ancora.

Possiamo ammirare anche la Cattedrale di Santa Maria del Fiore anche conosciuta come Duomo che è la principale chiesa della città nonché simbolo di Firenze; è caratterizzata da un corpo a tre navate e sovrastata dalla magnifica cupola del Brunelleschi. La Cattedrale è straordinariamente corredata anche dal Campanile di Giotto tra i più belli d’Italia.

Il famoso Ponte Vecchio, sopravvissuto a molteplici eventi distruttivi fin dalla sua nascita è unico al mondo ad incastonare le casette costruite su di esso, che ospitano le famose botteghe di gioiellieri.

Si ha la fortuna di osservare la Venere del Botticelli e il David di Michelangelo, due esempi di bellezza femminile e maschile che tutto il mondo ci invidia.

Firenze e i suoi dintorni

Naturalmente Firenze per la sua posizione strategica offre la possibilità al turista di spostarsi e a pochi passi dalla città di godere delle bellezze che la circondano.

Stupende cittadine accoglienti e quasi scolpite in un contesto mozzafiato da esplorare e scoprire in tutto il loro splendore, come ad esempio: